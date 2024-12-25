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الرئيس التركي متوعدا الأكراد: استسلموا وإلا ستدفنون مع أسلحتكم في سوريا

12/25/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 25 - 12 (كونا) -- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء العناصر الكردية المسلحة بأنهم سيدفنون مع أسلحتهم في الأراضي السورية إن لم يلقوا سلاحهم وذلك في غمرة اشتباكات يشهدها شمال سوريا بين الأكراد ومسلحين آخرين عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.
جاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع عقدته الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) تعهد خلاله الرئيس التركي "بالقضاء على هذا التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) الذي يحاول بناء جدار من الدم بيننا وبين أشقائنا الأكراد" وتابع "إذا كانت لديه حسابات فنحن أيضا لدينا حساباتنا".
وقال أردوغان "القتلة الانفصاليون (حزب العمال الكردستاني) إما أن يلقوا أسلحتهم أو سيدفنون مع أسلحتهم في الأراضي السورية (..) فهم (المسلحون) لديهم أيضا خطة تماما كما لدى التنظيمات الإرهابية وداعميها خطة".
وأضاف "سنحقق هدفنا بجعل تركيا خالية من الإرهاب خلال الفترة المقبلة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لبلادنا.
وفي الشأن السوري اعتبر أردوغان أن أحمد الشرع الذي يقود ما يعرف في سوريا بالإدارة الجديدة "يدير المرحلة بشكل جيد جدا ونال التقدير للرسائل المعتدلة والبناءة التي قدمها".
وقال إن الحكومة التركية تستعد لافتتاح قنصليتها في مدينة حلب قريبا بعدما أعادت تشغيل سفارتها في العاصمة دمشق.
وتعهد بمواصلة دعم سوريا في كل المجالات من الطاقة إلى النقل ومن التخطيط الحضري إلى التعليم والصحة ومن الأمن إلى التجارة وأضاف "سندعم الإدارة الجديدة في سوريا في استجماع قواها وتعزيز قدرتها المؤسسية وتمكين الدولة من أداء واجباتها الأساسية من جديد".
وفي هذا الصدد دعا أردوغان العالمين العربي والإسلامي إلى قيادة عملية إعادة الإعمار في سوريا "فليس من الممكن لسوريا التي أنهكتها الحرب أن تتحمل مثل هذا العبء على كاهلها دون دعم من المجتمع الدولي".
وأشار أردوغان إلى أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن التكلفة الإجمالية للدمار الذي خلفته الحرب في سوريا تناهز نصف تريليون دولار. (النهاية) ا ع س / ه س ص

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