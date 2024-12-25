الرئيس التركي متوعدا الأكراد: استسلموا وإلا ستدفنون مع أسلحتكم في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 25 - 12 (كونا) -- هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء العناصر الكردية المسلحة بأنهم سيدفنون مع أسلحتهم في الأراضي السورية إن لم يلقوا سلاحهم وذلك في غمرة اشتباكات يشهدها شمال سوريا بين الأكراد ومسلحين آخرين عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري.
جاءت تصريحات أردوغان خلال اجتماع عقدته الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) تعهد خلاله الرئيس التركي "بالقضاء على هذا التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) الذي يحاول بناء جدار من الدم بيننا وبين أشقائنا الأكراد" وتابع "إذا كانت لديه حسابات فنحن أيضا لدينا حساباتنا".
وقال أردوغان "القتلة الانفصاليون (حزب العمال الكردستاني) إما أن يلقوا أسلحتهم أو سيدفنون مع أسلحتهم في الأراضي السورية (..) فهم (المسلحون) لديهم أيضا خطة تماما كما لدى التنظيمات الإرهابية وداعميها خطة".
وأضاف "سنحقق هدفنا بجعل تركيا خالية من الإرهاب خلال الفترة المقبلة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لبلادنا.
وفي الشأن السوري اعتبر أردوغان أن أحمد الشرع الذي يقود ما يعرف في سوريا بالإدارة الجديدة "يدير المرحلة بشكل جيد جدا ونال التقدير للرسائل المعتدلة والبناءة التي قدمها".
وقال إن الحكومة التركية تستعد لافتتاح قنصليتها في مدينة حلب قريبا بعدما أعادت تشغيل سفارتها في العاصمة دمشق.
وتعهد بمواصلة دعم سوريا في كل المجالات من الطاقة إلى النقل ومن التخطيط الحضري إلى التعليم والصحة ومن الأمن إلى التجارة وأضاف "سندعم الإدارة الجديدة في سوريا في استجماع قواها وتعزيز قدرتها المؤسسية وتمكين الدولة من أداء واجباتها الأساسية من جديد".
وفي هذا الصدد دعا أردوغان العالمين العربي والإسلامي إلى قيادة عملية إعادة الإعمار في سوريا "فليس من الممكن لسوريا التي أنهكتها الحرب أن تتحمل مثل هذا العبء على كاهلها دون دعم من المجتمع الدولي".
وأشار أردوغان إلى أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن التكلفة الإجمالية للدمار الذي خلفته الحرب في سوريا تناهز نصف تريليون دولار. (النهاية) ا ع س / ه س ص
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