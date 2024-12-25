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أفغانستان: 46 قتيلا بغارات جوية باكستانية عبر الحدود

12/25/2024 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 25 - 12 (كونا) -- قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة (طالبان) ذبيح الله مجاهد اليوم الاربعاء إن باكستان شنت غارات على منطقة الحدود أدت لمقتل ما لا يقل عن 46 شخصا.
وفي بيان لوسائل الإعلام أدان المتحدث باسم (طالبان) "الغارات التي وقعت بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية في ولاية (باكتيكا) شرق أفغانستان".
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان أنها استدعت رئيس البعثة الباكستانية في كابول لتقديم احتجاج رسمي على الهجمات التي اتهمت القوات الباكستانية بتنفيذها.
ولم تصدر إسلام آباد بعد بيانا رسميا بشأن هذه الهجمات. (النهاية)

س ب ك / م م ج



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