أفغانستان: 46 قتيلا بغارات جوية باكستانية عبر الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام اباد - 25 - 12 (كونا) -- قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة (طالبان) ذبيح الله مجاهد اليوم الاربعاء إن باكستان شنت غارات على منطقة الحدود أدت لمقتل ما لا يقل عن 46 شخصا.
وفي بيان لوسائل الإعلام أدان المتحدث باسم (طالبان) "الغارات التي وقعت بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية في ولاية (باكتيكا) شرق أفغانستان".
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان أنها استدعت رئيس البعثة الباكستانية في كابول لتقديم احتجاج رسمي على الهجمات التي اتهمت القوات الباكستانية بتنفيذها.
ولم تصدر إسلام آباد بعد بيانا رسميا بشأن هذه الهجمات. (النهاية)
س ب ك / م م ج
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