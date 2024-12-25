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السعودية وقطر تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمنية والعسكرية - جريدة الوطن السعودية

12/25/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، الاجتماع الثاني خلال العام الحالي 2024م، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.
وفي بداية الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بدولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع الشيخ سعود آل ثاني بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع، كما هنأ حكومة دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة يومها الوطني، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم عليها أمنها واستقرارها.
وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ سعود آل ثاني على محضر الاجتماع الثاني للعام الحالي 2024م، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي

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