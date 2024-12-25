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الإسعاف الجوي بنجران ينقل مصابا في حادث انقلاب

12/25/2024 2:27:18 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران اليوم، بلاغًا إسعافيًا عن حادث انقلاب بمركز سلطانة - 190 كيلومترًا - عن مدينة نجران, ونُقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بمدينة نجران.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بنجران محمد بن علي العسيري، أن فرقة إسعافية توجهت من مركز سلطانة إلى الموقع، إضافةً إلى الإسعاف الجوي، وعند وصول الفرقة إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات، قُدمت الخدمة الإسعافية اللازمة للمصاب في الموقع ثم نُقل إلى المستشفى, مؤكدًا ‏أهمية سلامة المصاب وسرعة استجابة الفرقة الإسعافية لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابة ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.
ونوهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية يُبادر لطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.

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