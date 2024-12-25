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حرم التاريخ المستباح

12/25/2024 2:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلب النزاعات في العالم سببها مغالطات تاريخية زعم مروجوها وجود جذور دينية، وحضارية قديمة لأمة من الأمم، في مواقع جغرافية من عالمنا المعاصر، وهو ما يعني إلغاء وطمس حقائق ودراسات، ذكرها المؤرخون القدماء في كتبهم.
وأصبح بعض وسائل التواصل والإعلام الرقمي أدوات لنشر إدعاءات لأشخاص، يقولون عنها دراسات تاريخية حديثة، لكنها في الو اقع لا تستند على مصادر صحيحة، وتفتقر لمراجع موثوقة، وأقل ما يُقال عنها روايات ملفقة، وتخرصات تحمل في طياتها أهدافاً خبيثة، تُحرض على المطالبة بأوهام تاريخية ليس لها وجود إلا في مخيلة مستشرق كاذب، أو مؤرخ حاقد أو ناقل جاهل.
ويتساءل الناس عن فائدة نشر مثل هذه الإدعاءات، من أشخاص يسعون للشهرة والأضواء، بينما كتب تاريخية معروفة منذ قرون لم تأت بمثل ما نشروه اليوم من خرافات.
فمن يصدق أن قصة النبي موسى عليه السلام جرت أحداثها في بلاد غير مصر؟ وهل يقبل إنسان متعلم عاقل رواية تاريخية تزعم أن المسجد الأقصى ليس هو الذي في فلسطين وإنمافي مكان آخر؟ وهل تنطلي على العقل تشابه أسماء قرى ومعالم جغرافية لأقوام بادوا من قرون ليتم إسقاطها بكل بلاهة على مدن وقرى بعيدة كل البعد عن تلك المواقع؟ ومتى كانت الأسماء المتشابهة ثوابت قاطعة يتم الاعتماد عليها كمعلومة تاريخية؟
لست ادعوا إلى التضييق على الباحثين المؤرخين ممن يتقصون ويطبقون المنهج العلمي في صحة الروايات، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة صريحة من مؤرخينا الأكفاء، لماذا لا يردون على كل من يستبيح حرم التاريخ، بنشره معلومات تاريخية غير موثقة تعتمد على الأساطير؟
وقد حاول أناس من قبل وخابت مساعيهم ولا زلنا نتذكر كمال الصليبي وتخرصاته التي ماتت من وقتها ودُفنت في مزبلة التاريخ.
يقول أحمد المنزلاوي في كتابه للتاريخ أقوال أخرى: لقد أصبح تاريخنا - مع الأسف- بلا حرم، يرتع فيه كل قلم ولسان دون دراية أو دربة أو معرفة، ونزل ميدانه من لا يجيد النِزال، وسَبح وسط أمواجه من لا يُحسن السباحة، لتخرج لنا كتابات وأقوال كهُموم العوام، تدمي القلب، لكنها تُضحك الثغر، وتتندر بذكرها الأسماع.

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