بسبب سرب من الطيور..تحطم طائرة ركاب أذربيجانية يودي بحياة العشرات

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، تحطم طائرة ركاب
كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية إلى العاصمة الشيشانية، قرب مدينة أكتاو غرب كازاخستان.
وقد كشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، الأربعاء، أن "الطيور" وراء تحطم طائرة الركاب التابعة لها في كازاخستان.
وأوضحت التقارير أنه، وبحسب المعلومات الأولية، فإن "سبب الحادث هو اصطدام الطائرة بسرب من الطيور.
كما قالت وزارة الطوارئ عبر حسابها على تليجرام، إن هناك 28 ناجياً وفقاً لمعلومات أولية نُقلوا إلى المستشفى.
وقد كان على متن الطائرة 67 شخصا ( 62 راكباً وطاقم من 5 أفراد ) وفقا للوكالات.
كما أكدت شركة "آزال" أن الطائرة "إمبراير 190" التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، قامت بهبوط اضطراري على بعد 3 كم بالقرب من مدينة أكتاو.
فيما أن الشركة لم تذكر في البيان الذي نشرته على صفحتها في منصة "إكس" أسباب الحادث.
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