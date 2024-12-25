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بسبب سرب من الطيور..تحطم طائرة ركاب أذربيجانية يودي بحياة العشرات

12/25/2024 2:19:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية إلى العاصمة الشيشانية، قرب مدينة أكتاو غرب كازاخستان.

وقد كشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، الأربعاء، أن "الطيور" وراء تحطم طائرة الركاب التابعة لها في كازاخستان.

وأوضحت التقارير أنه، وبحسب المعلومات الأولية، فإن "سبب الحادث هو اصطدام الطائرة بسرب من الطيور.

كما قالت وزارة الطوارئ عبر حسابها على تليجرام، إن هناك 28 ناجياً وفقاً لمعلومات أولية نُقلوا إلى المستشفى.

وقد كان على متن الطائرة 67 شخصا ( 62 راكباً وطاقم من 5 أفراد ) وفقا للوكالات.

كما أكدت شركة "آزال" أن الطائرة "إمبراير 190" التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، قامت بهبوط اضطراري على بعد 3 كم بالقرب من مدينة أكتاو.

فيما أن الشركة لم تذكر في البيان الذي نشرته على صفحتها في منصة "إكس" أسباب الحادث.


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