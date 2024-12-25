Wednesday, 25 December 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

12/25/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتمديد وضم كفاءات وطنية.
وتضمنت الموافقة تجديد عضوية كل من المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والمهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وديمة بنت يحيى اليحيى، إضافة إلى تعيين بدر بن عبدالرحمن القاضي، والدكتور محمد بن عويض العتيبي، عضوين جديدين في المجلس، ويرأس
مجلس الإدارة الشيهانة بنت صالح العزاز, كما يضم لعضويته الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وفقًا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة، الشيهانة بنت صالح العزاز، باسمها ونيابة عن أعضاء المجلس، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما الكريم والمتواصل للهيئة, معربة عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس في الفترة السابقة على جهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء متميز، سائلة المولى عز وجل التوفيق لأعضاء المجلس الجديد لتحقيق النجاحات والتميز للهيئة.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إلى أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يعكس استمرار الدعم الكريم من القيادة لمسيرة الهيئة، وتطلعه في تحقيق مستهدفات الهيئة، متمنيًا للمجلس التوفيق والنجاح.
يذكر أن المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي يعمل نائبًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل يترأس مجلس إدارة شركة أواز للاستشارات, بالإضافة إلى عمله السابق كنائب لوزير الصناعة والثروة المعدنية، وبدر بن عبدالرحمن القاضي يعمل نائبًا لوزير الرياضة، ويشغل الدكتور محمد بن عويض العتيبي منصب المشرف العام المكلف على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، كما تشغل ديمة بنت يحيى اليحيى منصب أمين عام منظمة التعاون notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241225_203801_421-->

MENAFN25122024000089011017ID1109029871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث