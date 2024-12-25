الخدمات الطبية بالداخلية تطلق خدمة الحافلات الترددية

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الأربعاء، خدمة الحافلات الترددية، لنقل المنسوبين والمراجعين والزوار بين محطة قطار
الرياض في حي الوزارات ومستشفى قوى الأمن بالرياض.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى
قوى الأمن، الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن الخدمة أطلقت بشكل تجريبي، على أن يتم تشغيلها رسميا يوم الأحد المقبل من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بواقع رحلة كل 30 دقيقة.
وأكد المحسن أهمية المشروع في تعزيز تجربة التنقل داخل مدينة الرياض، الذي يمثّل نقلة نوعية في قطاع المواصلات، وسيسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيف الازدحام المروري، حاثًا منسوبي الخدمات الطبية على الاستفادة من هذا المشروع الوطني الرائد، الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقد استقل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن - خلال إطلاق الخدمة وتجريبها - قطار الرياض، وتفقد مسار الحافلات المخصصة لها، وذلك برفقة عدد من المسؤولين في الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن، للوقوف على جاهزيتها.
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