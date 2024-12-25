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الخدمات الطبية بالداخلية تطلق خدمة الحافلات الترددية

12/25/2024 2:19:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الأربعاء، خدمة الحافلات الترددية، لنقل المنسوبين والمراجعين والزوار بين محطة قطار الرياض في حي الوزارات ومستشفى قوى الأمن بالرياض.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن، الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن الخدمة أطلقت بشكل تجريبي، على أن يتم تشغيلها رسميا يوم الأحد المقبل من الساعة السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بواقع رحلة كل 30 دقيقة.
وأكد المحسن أهمية المشروع في تعزيز تجربة التنقل داخل مدينة الرياض، الذي يمثّل نقلة نوعية في قطاع المواصلات، وسيسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيف الازدحام المروري، حاثًا منسوبي الخدمات الطبية على الاستفادة من هذا المشروع الوطني الرائد، الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وقد استقل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن - خلال إطلاق الخدمة وتجريبها - قطار الرياض، وتفقد مسار الحافلات المخصصة لها، وذلك برفقة عدد من المسؤولين في الخدمات الطبية ومستشفى قوى الأمن، للوقوف على جاهزيتها.

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