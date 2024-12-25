Wednesday, 25 December 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريمونتادا الأمل

12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم ريمونتادا الأمل التي سجلها المنتخب السعودي وانتصاره على نظيره اليمني 3 /2، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد جابر المبارك، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم((خليجي 26))، ومحافظته على آماله في بلوغ نصف النهائي للبطولة، لم يكن مقنعًا على الإطلاق وعانى كثيرًا حتى يسجل انتصاره الأول في البطولة والإبقاء على آماله في التأهل حتى مواجهة العراق في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
سجل للأخضر محمد كنو ((31))، ومصعب الجوير ((57 ضربة جزاء))، وعبدالله الحمدان ((90 +3))، وللأحمر اليمني هارون الزبيدي ((8))، وعبدالمجيد صبارة ((28))،
بداية سيئة
كرر الأخضر البداية السيئة كما فعل أمام البحرين، وكثرت الأخطاء الدفاعية الواضحة سواء في التغطية أو التمرير وإبعاد الكرات الخطرة، وعدم المساندة الدفاعية من قبل لاعبي الوسط، منح المنتخب اليمني المساحات التي ساعدت اليمن على تسجيل هدفين مبكرين، إضافة إلى تعالي بعض اللاعبين وعدم تعاملهم مع الكرات اليمنية المرتدة.
إهدار الفرص
رغم العودة الخضراء والهجوم المكثف وتقليص الفارق بهدف محمد كنو، فإن عدم التركيز أمام المرمى اليمني، أدى إلى إهدار الفرص السانحة للتسجيل في الحصة الأولى، التي شهدت وقوف العارضة إلى جانب المنتخب اليمني، بعدما تصدت لرأسية ناصر الدوسري وتسديدة محمد كنو.
عودة خضراء
نجح الصقور في إدراك التعادل مبكرًا مع مطلع الحصة الثانية، بعد حصول الأخضر على ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عودته لتقنية الفيديو ((VAR))، تمكن من خلالها مصعب الجوير من تعديل النتيحة، لكن المحاولات الخضراء قلت نسبيًا، وافتقدت للخطورة في ظل البطء في التحضير والتمرير.
وخلال الوقت بدل الضائع تمكن الصقور من خطف الانتصار المهم، بهدف ثالث.
- تعالي بعض اللاعبين تسبب في تقدم اليمن
- عدم التركيز أفقد الهجمات السعودية خطورتها
- العارضة اليمنية حرمت الأخضر من هدفين مؤكدين
- الصقور نجحوا في الإبقاء على الآمال في التأهل
- الأخضر يحتاج للانتصار أمام العراق السبت المقبل
- اليمن يسجل للمرة الأولى في شباك الأخضر خليجيًا

MENAFN25122024000089011017ID1109029869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث