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السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة

12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي المتوفين ولجمهورية أذربيجان حكومةً وشعباً إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية في مدينة أكتاو غرب كازاخستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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