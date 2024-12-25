السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة

السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة
التاريخ
12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية لذوي المتوفين ولجمهورية أذربيجان حكومةً وشعباً إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية في مدينة أكتاو غرب كازاخستان، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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