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تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منزلا في صعدة

12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بياناً بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (الجميمة) بمديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 04 / 04 / 2020م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في حوالي الساعة (4:00) صباحاً بتاريخ 04 / 04 / 2020م ، أصاب صاروخ منزلاً في قرية (الجميمة)، تدمر المنزل ونفقت عدد من المواشي. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، سجلات الرماية لوحدات التحالف السطحية، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (الجميمة) تقع بالجزء الجنوبي من مديرية (رازح) بمحافظة (صعدة)، وتتكون من عدد محدود من المباني على قمة جبل.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 04 / 04 / 2020م، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية (رازح). وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ 03 / 04 / 2020م قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (رازح).
2. بتاريخ 05 / 04 / 202م بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (رازح).
وبدراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 04 / 04 / 2020م، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية باستخدام أسلحة الإسناد الناري على قرية (الجميمة).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية للموقع الوارد في الادعاء بعد التاريخ الوارد في الادعاء ولم يتضح وجود أي أضرار في الموقع.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) في قرية (الجميمة) بمديرية (رازح) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 04 / 04 / 202م كما ورد بالادعاء.
حقيقة ادعاء استهداف مركبة
كما صدر عن الفريق بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركبة) في منطقة (مسورة) بمديرية (نهم) في محافظة (صنعاء) بتاريخ 21 / 03 / 2018م، فيما يلي نصه: فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه في حوالي الساعة (0600) بتاريخ 21 / 03 / 2018م، استهدفت ضربة جوية شنتها قوات التحالف مركبة تقل خمسة مدنيين من عائلتين وتحمل حطباً للوقود في منطقة (مسورة) في مديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، نموذج الاسناد الجوي القريب، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (مسورة) تقع وسط مديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء) على الطريق الرابط بين محافظة (مأرب) ومحافظة (صنعاء).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 21 / 03 / 2018م، وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن القوة السطحية التابعة للقوات الشرعية طلبت تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب لاستهداف عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة أثناء الاشتباكات الجارية في مسرح العمليات في جبهة (نهم) بمحافظة (صنعاء).
عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (عربة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة) على إحداثي (محدد) بمسرح العمليات في جبهة (نهم)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. بدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك التالي:
1. تم استلام الهدف العسكري (عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) من قبل المسيطر الجوي الأمامي للقوة السطحية التابعة للقوات الشرعية، والمتواجدة في مسرح العمليات في جبهة (نهم) أثناء الاشتباكات الجارية.
2. أصابت القنبلة الهدف العسكري.
بدراسة (تسجيلات الفيديو) للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:
1. مشاهدة الهدف العسكري (عربة) على طريق معبد.
2. خلو الطريق من المدنيين والعربات، وعدم وجود أي مباني حول الهدف العسكري.
3. لم يتم مشاهدة أفراد أو حمولة حطب على صندوق العربة.
4. تركيز التهديف على الهدف العسكري.
5. أصابت القنبلة الهدف العسكري (عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ 20 / 03 / 2018م قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على منطقة (مسورة).
2. بتاريخ 22 / 03 / 2018م بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على منطقة (مسورة).
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. العربة التي تعاملت معها قوات التحالف لم تكن تحمل على متنها أفراد ولا حمولة حطب.
2. يبعد الهدف العسكري مسافة (620) متراً عن الإحداثي الوارد في الادعاء.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مركبة تقل خمسة مدنيين من عائلتين وتحمل حطبا للوقود في منطقة (مسورة) بمديرية (نهم) بمحافظة (صنعاء) بتاريخ 21 / 03 / 2018م كما ورد بالادعاء.
حقيقة استهداف مستشفى باقم
كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى باقم الريفي) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 15 / 03 / 2017م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث للتقرير الصادر بتاريخ (مارس 2020م) من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، المتضمن أنه بتاريخ 15 / 03 / 2017م استهدفت طائرات التحالف (مستشفى باقم الريفي) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وقد كان المرفق خارج الخدمة بعد هجومين سابقين شنتهما قوات التحالف.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، الموقع الإلكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى باقم الريفي) يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة (باقم) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
ويشير الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه سبق أن أعلن في مؤتمرات سابقة عن نتائج تحقيقاته في ادعائين صادرين من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بخصوص قيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى باقم الريفي) بتاريخ (12 / 07 / 2015م وتاريخ 01 / 10 / 2016م وتوصل إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مستشفى باقم الريفي) في كلا الادعائين.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (مستشفى باقم الريفي) محل الادعاء، وتبين التالي:
1. (مستشفى باقم الريفي) محل الادعاء يتكون من مبنى رئيسي وملحقاته، ومحاط بسور.
2. يوجد أضرار على أحد المباني الملحقة داخل السور، ولم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 15 / 03 / 2017م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة (باقم).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ 14 / 03 / 2017 م قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (باقم).
2. بتاريخ 16 / 03 / 2017م بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (باقم).
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مستشفى باقم الريفي) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ 15 / 03 / 2017م كما ورد بالادعاء.
ادعاء استهداف منطقة اليتمة
وصدر أيضا عن الفريق بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منطقة (اليتمة) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) بتاريخ 15 / 04 / 2015م، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما ورد إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أنه بتاريخ 15 / 04 / 2015م عند الساعة (1:30) ظهرًا، قصف طيران التحالف (منطقة اليتمة) بمديرية (خب والشعف) في محافظة (الجوف)، (لم يرد ضمن الادعاء إحداثي محدد).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (اليتمة) تقع في مديرية (خب والشعف) في الجزء الشمالي الغربي من محافظة (الجوف).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ 15 / 04 / 2015م وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على (منطقة اليتمة).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ 14 / 04 / 2015م قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على (منطقة اليتمة).
2. بتاريخ 16 / 04 / 2015م بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على (منطقة اليتمة).
في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منطقة اليتمة) بمديرية (خب والشعف) بمحافظة (الجوف) بتاريخ 15 / 04 / 2015م، كما ورد بالادعاء.

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