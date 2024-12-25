الراجحي يشارك اجتماع وزراء التنمية الاجتماعية العرب

(MENAFN
- Al Watan)
شارك وزير
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في اجتماع مجلس وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية العرب في دورته الـ44، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 ديسمبر 2024م في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية في الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية، الدكتور طارق الحمد، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور هشام الحيدري.
وألقى الراجحي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس كلمةً، قدم فيها جزيل الشكر والعرفان لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
مؤكدًا استمرار الوزارة على دعم الجهود المبذولة للنهوض بمستوى التنمية المستدامة في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة قادرة على تحقيق الطموحات على جميع الأصعدة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وعلى وجه التحديد الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة، من خلال الإستراتيجيات والبرامج المقترحة ومبادرات الدول العربية.
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