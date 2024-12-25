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الراجحي يشارك اجتماع وزراء التنمية الاجتماعية العرب

12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في اجتماع مجلس وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية العرب في دورته الـ44، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 ديسمبر 2024م في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية في الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية، الدكتور طارق الحمد، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور هشام الحيدري.
وألقى الراجحي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس كلمةً، قدم فيها جزيل الشكر والعرفان لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
مؤكدًا استمرار الوزارة على دعم الجهود المبذولة للنهوض بمستوى التنمية المستدامة في الوطن العربي، من خلال رؤى مشتركة قادرة على تحقيق الطموحات على جميع الأصعدة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وعلى وجه التحديد الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة، من خلال الإستراتيجيات والبرامج المقترحة ومبادرات الدول العربية.

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