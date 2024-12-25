افتتاح فرع هيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له

(MENAFN
- Al Watan)
أقر مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في جلسته الأخيرة افتتاح فرع للهيئة بجدة وتعيين الزميل الكاتب بصحيفة عكاظ محمد الساعد مديرًا للفرع، وذلك ضمن اهتمام الهيئة في تقديم الخدمات الإعلامية لزملاء المهنة في مدن ومناطق المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوان الأحمري أن هذا الإجراء يأتي في سياق الهيكلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة للفروع واختيار الكفاءات المناسبة لإدارتها، متمنيًا أن تشهد المرحلة القادمة حراكًا نوعيًّا لفروع الهيئة، والتعاضد مع زملاء المهنة في كل مناطق الفروع لتقديم الاحتياجات اللازمة للإعلام والإعلاميين.
وقال: "ضمن الإستراتيجية الجديدة للهيئة خدمة الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء المملكة والارتقاء بالمهنة وتوفير الأدوات التدريبية والنوعية لجميع المنتسبين في العمل الصحفي، ومحافظة جدة لها أهميتها , جاء قرار إنشاء الفرع وستشهد الأيام القادمة استكمال تجديد وإعادة هيكلة بقية الفروع في المملكة".
يذكر أن الزميل الساعد يحمل درج الماجستير في اللغة والإتصال من جامعة الملك عبدالعزيز، وصاحب مسيرة صحفية وإعلامية بدأت من عكاظ، ثم البلاد، ومديرا لتحرير صحيفة الشرق الأوسط ، وكاتبا في صحيفة الحياة، وحاليا كاتبا في صحيفة عكاظ.
MENAFN25122024000089011017ID1109029864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.