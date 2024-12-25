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افتتاح فرع هيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له

12/25/2024 2:19:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أقر مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في جلسته الأخيرة افتتاح فرع للهيئة بجدة وتعيين الزميل الكاتب بصحيفة عكاظ محمد الساعد مديرًا للفرع، وذلك ضمن اهتمام الهيئة في تقديم الخدمات الإعلامية لزملاء المهنة في مدن ومناطق المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوان الأحمري أن هذا الإجراء يأتي في سياق الهيكلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة للفروع واختيار الكفاءات المناسبة لإدارتها، متمنيًا أن تشهد المرحلة القادمة حراكًا نوعيًّا لفروع الهيئة، والتعاضد مع زملاء المهنة في كل مناطق الفروع لتقديم الاحتياجات اللازمة للإعلام والإعلاميين.
وقال: "ضمن الإستراتيجية الجديدة للهيئة خدمة الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء المملكة والارتقاء بالمهنة وتوفير الأدوات التدريبية والنوعية لجميع المنتسبين في العمل الصحفي، ومحافظة جدة لها أهميتها , جاء قرار إنشاء الفرع وستشهد الأيام القادمة استكمال تجديد وإعادة هيكلة بقية الفروع في المملكة".
يذكر أن الزميل الساعد يحمل درج الماجستير في اللغة والإتصال من جامعة الملك عبدالعزيز، وصاحب مسيرة صحفية وإعلامية بدأت من عكاظ، ثم البلاد، ومديرا لتحرير صحيفة الشرق الأوسط ، وكاتبا في صحيفة الحياة، وحاليا كاتبا في صحيفة عكاظ.

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