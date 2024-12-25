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7400 اختبار للعاملين في المنشآت الغذائية

12/25/2024 2:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل أمانة منطقة تبوك تقديم برامج التأهيل والتقييم للعاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال مركز تأهيل واختبار وتقييم العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، الذي يسعى لرفع كفاءة العاملين وضمان التزامهم بأعلى معايير السلامة والصحة.
وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة تبوك سمير الصاعدي، أن المركز أجرى 7466 اختبارًا للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة منذ انطلاق أعماله في أبريل الماضي، شملت (6570) للعاملين في سلامة الغذاء، و(166) للعاملين في مغاسل الملابس، و(540) للمختصين في الحلاقة، و(144) للعاملات في التزيين النسائي و(36) للعاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم.
وأضاف أن المركز يعمل على إنهاء الإجراءات المطورة لإصدار شهادة صحية موحدة للعاملين في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المعتمد من وزارة البلديات والإسكان، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمات التدريب والتثقيف الصحي من خلال حقائب تثقيفية متعددة اللغات تغطي مختلف الأنشطة، ويضم المركز قاعات تدريبية مجهزة تستوعب 300 عامل يوميًا، ويتيح لهم الحصول على شهادات صحية يوميًا من خلال اختبار إلكتروني، وتصل قدرة المركز الاستيعابية إلى 180 اختبارًا يوميًا، وحوالي 900 اختبار أسبوعيًا، كما يوفر المركز قاعات للتدريب العملي والاختبارات المتعلقة بخدمات المطاعم، والإعاشة، وخدمات الغسيل، وصالونات الحلاقة والتزيين النسائي، بالإضافة إلى أنشطة تجارية أخرى مرتبطة بالغذاء والصحة العامة.

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