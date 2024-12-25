7400 اختبار للعاملين في المنشآت الغذائية

(MENAFN
- Al Watan)
تواصل أمانة منطقة تبوك تقديم برامج التأهيل والتقييم للعاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال مركز تأهيل واختبار وتقييم العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، الذي يسعى لرفع كفاءة العاملين وضمان التزامهم بأعلى معايير السلامة والصحة.
وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة تبوك سمير الصاعدي، أن المركز أجرى 7466 اختبارًا للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة منذ انطلاق أعماله في أبريل الماضي، شملت (6570) للعاملين في سلامة الغذاء، و(166) للعاملين في مغاسل الملابس، و(540) للمختصين في الحلاقة، و(144) للعاملات في التزيين النسائي و(36) للعاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم.
وأضاف أن المركز يعمل على إنهاء الإجراءات المطورة لإصدار شهادة صحية موحدة للعاملين في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المعتمد من وزارة البلديات والإسكان، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمات التدريب والتثقيف الصحي من خلال حقائب تثقيفية متعددة اللغات تغطي مختلف الأنشطة، ويضم المركز قاعات تدريبية مجهزة تستوعب 300 عامل يوميًا، ويتيح لهم الحصول على شهادات صحية يوميًا من خلال اختبار إلكتروني، وتصل قدرة المركز الاستيعابية إلى 180 اختبارًا يوميًا، وحوالي 900 اختبار أسبوعيًا، كما يوفر المركز قاعات للتدريب العملي والاختبارات المتعلقة بخدمات المطاعم، والإعاشة، وخدمات الغسيل، وصالونات الحلاقة والتزيين النسائي، بالإضافة إلى أنشطة تجارية أخرى مرتبطة بالغذاء والصحة العامة.
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