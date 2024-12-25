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خدمات الأوقاف الرقمية عبر توكلنا

12/25/2024 2:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاحت الهيئة العامة للأوقاف خدماتها الرقمية الوقفية للواقفين والنظار والأفراد والكيانات الوقفية، والمهتمين بالقطاع الوقفي، عبر التطبيق الوطني الشامل ((توكلنا)) التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا))، وبدعم من هيئة الحكومة الرقمية، بهدف تطوير قطاع الأوقاف، ورفع نطاق الوعي به، والارتقاء بجودة الخدمات، وذلك في خطوة تمكينية جديدة تعزز من تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطبيق أفضل الممارسات.
تجربة الوقف
أكدت الهيئة حرصها الدائم على تحسين تجربة الوقف، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وسعيها المستمر إلى بناء مستقبل واعد للأوقاف، ويظهر ذلك في توفيرها عبر تطبيق توكلنا عرضًا لبطاقة الوقف، لتكون من ضمن البطاقات في تطبيق توكلنا.
حزمة خدمات
تستعرض البطاقة بيانات الوقف ومكوناته، وعددًا من خدمات الأوقاف ضمن حزمة الخدمات المدمجة في التطبيق، كخدمة عرض الأوقاف المسجلة ((أوقافي))، وخدمة تبليغ عن أوقاف أو نظار، وخدمة تبليغ عن وقف مجهول.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف، وحوكمته والمحافظة عليه وتطويره، ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

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