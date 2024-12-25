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روسيا وأوكرانيا.. تصعيد حرب البنى التحتية ومحطات النفط

12/25/2024 2:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت الأزمة الروسية-الأوكرانية تصعيدًا مستمرًا مع تبادل الهجمات بين الطرفين. حيث استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بهجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما تستمر أوكرانيا باستهداف محطات النفط الروسية. اتجاه الأزمة
ويبدو أن الصراع بين الطرفين يتجه نحو مزيد من التصعيد، وسط اتهامات متبادلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية، وبينما تواصل روسيا هجماتها على مصادر الطاقة الأوكرانية، تسعى أوكرانيا للرد عبر استهداف مواقع إستراتيجية في الداخل الروسي، مما يعكس تعقيدًا أكبر في مسار الحرب التي دخلت عامها الثاني.
هجوم مكثف
وأطلقت روسيا هجومًا وصف بأنه الأكبر منذ أسابيع، استهدف البنية التحتية للطاقة في عدة مناطق أوكرانية، ما أسفر عن إصابة محطة للطاقة الحرارية، وتعطيل التدفئة في مناطق واسعة. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا استخدمت 78 صاروخًا و106 طائرات مسيرة، وأنها تمكنت من اعتراض 59 صاروخًا و54 طائرة مسيرة.
وانتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، توقيت الهجوم، الذي تزامن مع احتفالات عيد الميلاد، واعتبره ((عملاً وحشيًا))، وقال عبر منصة إكس: ((إنهم يسعون لحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والدفء في وقت الاحتفال والسلام)).
خسائر مادية
وفي منطقة دنيبرو، أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني عن مقتل شخص وتعطل التدفئة في 155 مبنى سكنيًا، وفي خاركيف، حُرم نحو نصف مليون شخص من التدفئة، في حين تسبب القصف في اندلاع حرائق وإصابة ثلاثة أشخاص.
وأكدت شركة الطاقة الأوكرانية الحكومية ((أوكرينيرجو)) تنفيذ انقطاعات استباقية للكهرباء في عدة مناطق، بينما وصف وزير الطاقة الأوكراني الهجمات بأنها ((غير مسبوقة)).
رد أوكراني
وردًا على الهجوم، شنت أوكرانيا هجمات استهدفت محطات النفط الروسية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، التي أكدت أنها أسقطت 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما تعرضت مناطق روسية مثل بيلغورود وكورسك لهجمات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب رئيس منطقة

استهدافات روسيا
هجوم موسع بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.
استهداف محطات طاقة حرارية ومناطق سكنية في دنيبرو وخاركيف.
انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات الآلاف في عدة مناطق أوكرانية.
تدمير أجزاء واسعة من شبكة الكهرباء الأوكرانية.
استهدافات أوكرانيا
ضربات على محطات النفط والبنية التحتية داخل روسيا. استهداف مناطق روسية مثل كورسك وبيلغورود، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. استخدام الطائرات المسيرة لضرب أهداف إستراتيجية.

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