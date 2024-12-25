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منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد

12/25/2024 2:19:05 PM
(MENAFN- Al Watan) زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أمس، مشروع منتجع ((شرعان)) في محافظة العلا ((شمال غربي السعودية))، والتقى بالعاملين فيه.
وكان ولي العهد قد اطلع في فبراير 2019 على العرض الخاص بالمنتجع المنحوت في جبال محمية شرعان، ويضم أجنحة ووحدات فاخرة وسط طبيعة فريدة من نوعها.
ويُعد منتجع ((شرعان)) أيقونة سياحية يشرف عليها ولي العهد، كما أنه وجهة فريدة من نوعها للسياح الذين يتطلعون إلى رؤية ومعايشة جمال الصحراء والطبيعة البكر التي لم تتغير على مر السنين، مع الاستمتاع بمرافق وخدمات راقية.
تصميم فريد
تم تصميم منتجع ((شرعان)) من قبل المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل، ضمن مشروعات رؤية العلا، بهدف تطوير العلا كوجهة سياحية مرموقة للزوار العالميين.
ويهدف التصميم إلى الاندماج بسلاسة مع المناظر الطبيعية المحيطة، مع تقليل التأثير البيئي للمنتجع، حيث سيتم بناء الفيلات الفخمة والمرافق الأخرى تحت الأرض، مع استخدام مواد طبيعية مثل الحجر والخشب.
ويعتبر هذا المنتجع نقطة انطلاق لسلسلة من المنتجعات والفنادق الفاخرة في المنطقة.
وتتميز محافظة العلا بمناظر طبيعية خلابة وتضاريس فريدة، بالإضافة إلى مواقع أثرية بارزة مثل المواقع اللحيانية والنبطية التاريخية التي تعود للألفية الأولى قبل الميلاد.
وتُعتبر العلا واحدة من عجائب العالم العربي القديم، وتضم الحجر أول موقع في السعودية يتم إدراجه في قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، كما تضم العلا مدائن صالح التي تعد ثاني أكبر مدينة جنوبي مملكة الأنباط من بعد البتراء بالأردن.
وجهة عالمية
ويُعد منتجع ((شرعان)) خطوة أولى في تحول العلا إلى وجهة سياحية عالمية، حيث تم تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة تجمع بين البنية التحتية وجمال الطبيعة المحيطة، مما يعكس إرث العلا الغني.
ويهدف المنتجع إلى أن يكون نقطة التقاء عالمية للقادة والمستكشفين من جميع أنحاء العالم، وتتواصل الآن التحضيرات لتنفيذ مشروع المنتجع، وسيتم فتح الباب أمام الاستثمارات لتطويره.
وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقًا لمخطط إستراتيجي شامل يستند إلى مشاركة المجتمع المحلي، ويستمر حتى عام 2035، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بـ120 مليار ريال إضافية إلى الناتج المحلي بحلول ذلك العام.
تعزيز الاقتصاد المحلي
وسيُسهم المنتجع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ويضم 40 وحدة سكنية مستقلة توفر خيارات فاخرة للسكن، بما في ذلك 25 جناحًا و10 أجنحة مخيمية فاخرة و5 فيلات، تتراوح أعداد غرفها ما بين 4 إلى 10 غرف نوم، إضافة إلى منتجع صحي وموقع يتضمن مساحات مبتكرة مزودة بأحدث التقنيات والخدمات لعقد لقاءات قمة لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم.
ويتمتع المنتجع بموقع استثنائي في وادٍ محاط بمحمية شرعان الطبيعية التي تم إنشاؤها حديثًا، وتم اختيار هذه المحمية بعناية لجمالها الطبيعي المتنوع، حيث تتميز بالهضاب والمنحدرات الصخرية الشاهقة والكثبان الرملية الساحرة.
ويقع المنتجع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب المدينة المنورة، و160 كيلومترًا جنوب غرب تبوك.

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