الرقابة المالية تُقر إضافة نشاط الاتجار بمواد البناء لـ”الدولية للمحاصيل” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية”، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات تعديل نشاط الشركة.

ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات.

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وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية”، على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض نشاط الإتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الازوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والاتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها.

واعتمد المجلس تعديل الغرض رقم 27 من أغراض الشركة إلى القيام بنشاط التصدير وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بغرض السير فى إجراءات تعديل غرض الشركة طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 13 يناير لمناقشة الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 440 مليون جنيه مصري مع جبور كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

على أن تمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2024، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح المعدل لشركة“الدولية للمحاصيل الزراعية”، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر,

ويتضمن تقرير الإفصاح المعدل مضاعفة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه، بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

وتأتي الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ممولة من أرباح العام الحالي وفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي.

وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مقسمًا على 380 مليون سهم.

قررت شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية، العدول”، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، بزيادة قدرها 448 مليون جنيه.

وتقرر الموافقة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

والزيادة تأتي عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ممولة من أرباح العام الحالي وفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي.

وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مقسمًا على 380 مليون سهم.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” على مقترح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، عبر توزيعات أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأس المال بقيمة 448 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، حيث سيتم توزيع مجاني بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وقرر المجلس السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية وتعديل المواد 6و7 من النظام الأساس للشركة.

أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.