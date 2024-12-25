الرقابة المالية تُقر إضافة نشاط الاتجار بمواد البناء لـ”الدولية للمحاصيل” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية”، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات تعديل نشاط الشركة.
ويتضمن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات.
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وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية”، على اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض نشاط الإتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الازوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات والاتجار فيها بالذات أو بالتوكيل ومباشرة جميع العمليات المالية والتجارية المتعلقة بها.
واعتمد المجلس تعديل الغرض رقم 27 من أغراض الشركة إلى القيام بنشاط التصدير وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بغرض السير فى إجراءات تعديل غرض الشركة طبقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 13 يناير لمناقشة الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 440 مليون جنيه مصري مع جبور كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.
على أن تمول الزيادة من أرباح العام الحالي الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2024، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح المعدل لشركة“الدولية للمحاصيل الزراعية”، بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر,
ويتضمن تقرير الإفصاح المعدل مضاعفة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه، بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
وتأتي الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ممولة من أرباح العام الحالي وفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي.
وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مقسمًا على 380 مليون سهم.
قررت شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية، العدول”، الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، بزيادة قدرها 448 مليون جنيه.
وتقرر الموافقة على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 760 مليون جنيه بزيادة قدرها 440 مليون جنيه موزعة على 220 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.
والزيادة تأتي عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1.375 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين، ممولة من أرباح العام الحالي وفقًا للقوائم المالية في نهاية يونيو الماضي.
وبذلك يصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة مقسمًا على 380 مليون سهم.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” على مقترح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، عبر توزيعات أسهم مجانية.
وتقرر زيادة رأس المال بقيمة 448 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، حيث سيتم توزيع مجاني بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقرر المجلس السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية وتعديل المواد 6و7 من النظام الأساس للشركة.
أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.
وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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