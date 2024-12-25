EGX30 يتغلب على القوى البيعية ويرتفع بصورة طفيفة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر المصرية الرئيسي EGX30 في ختام جلسة اليوم بنسبة 0.11% متغلبا على القوي البيعية التي سيطرت على التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليسجل 30005 نقطة، بينما انخفض المؤشر الإسلامي EGX33 بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 3080.87 نقطة.

موضوعاتمصر تساهم فى تمويل المركز الإقليمى للمُساعدة الفنية التابع لصندوق النقد مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024 “الاستثمار” تعقد عمومية لبحث مخالفات إدارة“البدر للاستثمار”

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.24% إلى 8210.21 نقطة، وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.21% إلى 11275.97 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 1.082 مليار سهم، بقيمة بلغت 2.022 مليار جنيه من خلال 71.4 ألف عملية، من خلال التعامل على 210 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 91 سهماً، و جاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مينا للاستثمار السياحي والعقاري)) بنسبة 10.34%، و((مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة)) بنسبة 9.02%.

وتراجعت أسعار 77 أسهم، وكانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((الوطنية للاسكان للنقابات المهنية)) بنسبة 15.71%، و((روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك)) بنسب 7.38%، فى حين استقرت أسعار 42 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقي نحو 2.192 تريليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 17.6 مليون جنيه مستحوذين على 1.32%، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 6 مليون جنيه و11.6 مليون جنيه مستحوذين على 95.63%و 3.04% على الترتيب.

وسجل الأفراد 84.44% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 35.9 مليون جنيه و 2.3 مليون جنيه و 644.7 ألف جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 15.55% من التعاملات، حيث سجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي الشراء 16.9 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بقيمة 41.9 مليون جنيه و 13.9 مليون جنيه على الترتيب.

ني القوي البيعية وترتفع بصورة طفيفة





كتب: عمرو طارق









ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 في ختام جلسة اليوم بنسبة 0.11% متغلبا على القوي البيعية التي سيطرت على التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليسجل 30005 نقطة، بينما انخفض المؤشر الإسلامي EGX33 بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 3080.87 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.24% إلى 8210.21 نقطة، وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.21% إلى 11275.97 نقطة.

وتم التداول خلال التعاملات على 1.082 مليار سهم، بقيمة بلغت 2.022 مليار جنيه من خلال 71.4 ألف عملية، من خلال التعامل على 210 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 91 سهماً، و جاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مينا للاستثمار السياحي والعقاري)) بنسبة 10.34%، و((مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة)) بنسبة 9.02%.

وتراجعت أسعار 77 أسهم، وكانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((الوطنية للاسكان للنقابات المهنية)) بنسبة 15.71%، و((روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك)) بنسب 7.38%، فى حين استقرت أسعار 42 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقي نحو 2.192 تريليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 17.6 مليون جنيه مستحوذين على 1.32%، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 6 مليون جنيه و11.6 مليون جنيه مستحوذين على 95.63%و 3.04% على الترتيب.

وسجل الأفراد 84.44% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 35.9 مليون جنيه و 2.3 مليون جنيه و 644.7 ألف جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 15.55% من التعاملات، حيث سجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي الشراء 16.9 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بقيمة 41.9 مليون جنيه و 13.9 مليون جنيه على الترتيب.