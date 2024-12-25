EGX30 يتغلب على القوى البيعية ويرتفع بصورة طفيفة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البورصة
المصرية الرئيسي EGX30 في ختام جلسة اليوم بنسبة 0.11% متغلبا على القوي البيعية التي سيطرت على التداولات.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليسجل 30005 نقطة، بينما انخفض المؤشر الإسلامي EGX33 بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 3080.87 نقطة.
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وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.24% إلى 8210.21 نقطة، وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.21% إلى 11275.97 نقطة.
وتم التداول خلال التعاملات على 1.082 مليار سهم، بقيمة بلغت 2.022 مليار جنيه من خلال 71.4 ألف عملية، من خلال التعامل على 210 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 91 سهماً، و جاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مينا للاستثمار السياحي والعقاري)) بنسبة 10.34%، و((مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة)) بنسبة 9.02%.
وتراجعت أسعار 77 أسهم، وكانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((الوطنية للاسكان للنقابات المهنية)) بنسبة 15.71%، و((روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك)) بنسب 7.38%، فى حين استقرت أسعار 42 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقي نحو 2.192 تريليون جنيه.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 17.6 مليون جنيه مستحوذين على 1.32%، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 6 مليون جنيه و11.6 مليون جنيه مستحوذين على 95.63%و 3.04% على الترتيب.
وسجل الأفراد 84.44% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 35.9 مليون جنيه و 2.3 مليون جنيه و 644.7 ألف جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 15.55% من التعاملات، حيث سجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي الشراء 16.9 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بقيمة 41.9 مليون جنيه و 13.9 مليون جنيه على الترتيب.
ني القوي البيعية وترتفع بصورة طفيفة
كتب: عمرو طارق
ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 في ختام جلسة اليوم بنسبة 0.11% متغلبا على القوي البيعية التي سيطرت على التداولات.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% ليسجل 30005 نقطة، بينما انخفض المؤشر الإسلامي EGX33 بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 3080.87 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.24% إلى 8210.21 نقطة، وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.21% إلى 11275.97 نقطة.
وتم التداول خلال التعاملات على 1.082 مليار سهم، بقيمة بلغت 2.022 مليار جنيه من خلال 71.4 ألف عملية، من خلال التعامل على 210 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 91 سهماً، و جاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مينا للاستثمار السياحي والعقاري)) بنسبة 10.34%، و((مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة)) بنسبة 9.02%.
وتراجعت أسعار 77 أسهم، وكانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((الوطنية للاسكان للنقابات المهنية)) بنسبة 15.71%، و((روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك)) بنسب 7.38%، فى حين استقرت أسعار 42 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقي نحو 2.192 تريليون جنيه.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 17.6 مليون جنيه مستحوذين على 1.32%، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 6 مليون جنيه و11.6 مليون جنيه مستحوذين على 95.63%و 3.04% على الترتيب.
وسجل الأفراد 84.44% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب والأجانب صافي شراء بقيمة 35.9 مليون جنيه و 2.3 مليون جنيه و 644.7 ألف جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 15.55% من التعاملات، حيث سجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي الشراء 16.9 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع بقيمة 41.9 مليون جنيه و 13.9 مليون جنيه على الترتيب.
MENAFN25122024000202011048ID1109029857