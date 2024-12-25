“الاستثمار” تعقد عمومية لبحث مخالفات إدارة“البدر للاستثمار” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعت الهيئة العامة للاستثمار لعقد جمعية عامة عادية لشركة بى اى دى البدر للاستثمار والتنمية، للنظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وما يترتب عليها من آثار وفقاً لحكم المادة (160) من القانون 1981/159.

وقالت الهيئة، إن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الهيئة والبورصة المصرية لدفع عجلة التقدم وتنمية الاستثمارات وحماية وتشجيع المستثمرين.

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وكشفت ((البورصة)) سابقًا، عن ترقب مساهمو الشركة لقرار الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة تمثل حملة الأسهم والمالكين لها، حيث انتهت ولاية المجلس الحالى منذ 24 أغسطس الماضى، ولم يتم عقد الجمعية العمومية للشركة وإقرار القوائم المالية لعامى 2022 و2023 حتى الآن.

ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته نحو 12.250 ألف سهم، تم بيع نحو 50% منها الأسبوع الماضى من إجمالى أسهم الشركة والبالغة 22.95 مليون سهم.

وفشل مساهمو الشركة منذ أكثر من عام في إعادة تشكيل المجلس نتيجة الممارسات التى تستوفى النواحى القانونية من الناحية الشكلية في الدعوة للجمعية، إلا أنها تحمل فى طياتها عرقلة إتمام الجمعية ومنع المساهمين من تشكيل مجلس إدارة للشركة التى تشهد تدهورا فى أدائها، وفقا لإيهاب المهدى، أحد المساهمين أصحاب الشكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والرقابة المالية.

وقالت الهيئة، إنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 2024/12/25 (اخطار أول) والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 2025/1/18 (اجتماع أول) ويوم السبت الموافق 2025/2/1 (اجتماع ثان في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول).