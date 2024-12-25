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قرارات من الحكومة السورية بخصوص الجامعات

12/25/2024 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الأربعاء، قراراً بتعديل أسماء جامعتي تشرين في محافظة اللاذقية، لتصبح جامعة اللاذقية، وجامعة البعث في محافظة حمص، لتصبح جامعة حمص.








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