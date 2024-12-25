قرارات من الحكومة السورية بخصوص الجامعات
التاريخ
12/25/2024 8:11:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الأربعاء، قراراً بتعديل أسماء جامعتي تشرين في محافظة اللاذقية، لتصبح جامعة
اللاذقية، وجامعة البعث في محافظة حمص، لتصبح جامعة حمص.
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