وفاة رضيعة ثانية جراء البرد الشديد في خيمة بمواصي خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - توفيت،فجر اليوم الأربعاء، رضيعة فلسطينية متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة“المواصي” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان، بأن الرضيعة“سيلا محمود الفصيح” بعمر أسبوعين، توفيت الأربعاء متأثرة بالبرد القارس في منطقة“مواصي خانيونس”.
وقال والد الرضيعة محمود الفصيح، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم استيقظوا صباحا فوجدوا اللون الأزرق يطغى على الرضيعة“سيلا” فيما نزف الدم من فمها وأنفها.
وأضاف أنهم توجهوا بها إلى عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا”، حيث أبلغهم الأطباء هناك أن“قلب الطفلة توقف من البرد”.
وأشار إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل خيمة من القماش لا تصلح للسكن، بينما ينامون على الرمال الباردة دون وجود فراش أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.
وهذه الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، في مواصي خان يونس خلال أسبوع .
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