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وفاة رضيعة ثانية جراء البرد الشديد في خيمة بمواصي خانيونس

12/25/2024 7:08:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - توفيت،فجر اليوم الأربعاء، رضيعة فلسطينية متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة“المواصي” غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الرضيعة“سيلا محمود الفصيح” بعمر أسبوعين، توفيت الأربعاء متأثرة بالبرد القارس في منطقة“مواصي خانيونس”.

وقال والد الرضيعة محمود الفصيح، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم استيقظوا صباحا فوجدوا اللون الأزرق يطغى على الرضيعة“سيلا” فيما نزف الدم من فمها وأنفها.

وأضاف أنهم توجهوا بها إلى عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“أونروا”، حيث أبلغهم الأطباء هناك أن“قلب الطفلة توقف من البرد”.

وأشار إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل خيمة من القماش لا تصلح للسكن، بينما ينامون على الرمال الباردة دون وجود فراش أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.

وهذه الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، في مواصي خان يونس خلال أسبوع .


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