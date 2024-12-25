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قرار من السلطات السورية بشأن أسماء الأسد

12/25/2024 7:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تديرها أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد .


ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات شاملة تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات المرتبطة بالنظام السابق، في ظل التحولات السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام.


تُعد مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واحدة من أبرز المؤسسات التي ارتبطت بشكل مباشر بأسماء الأسد، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم الدعم لمشاريع اجتماعية واقتصادية اعتُبرت واجهة لإحكام السيطرة على موارد البلاد.

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