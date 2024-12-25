Wednesday, 25 December 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023

12/25/2024 7:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 عن إصدار (84) مخرجاً رقابياً خلال عام 2023 لعدد من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة .
و بلغ مجموع الذمم المالية المدينة المستحقة وغير المحصلة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 281.344.013 مليون دينار ، وذلك بحسب الأرصدة التي زودت فيها البلديات ومجالس البلديات ديوان المحاسبة .
وجاء ترتيب أعلى خمس بلديات بحجم الذمم كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة كما يلي :
بلدية اربد الكبرى 54,544,589 مليون دينار
بلدية الزرقاء الكبرى 39,745,562 مليون دينار
بلدية السلط الكبرى 18,697,830 مليون دينار
بلدية الزعتري والمنشية 9,985,944 مليون دينار
بلدية ام البساتين 8,459,203 مليون دينار












MENAFN25122024000208011052ID1109029511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث