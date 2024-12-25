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سلاح خطير في الجيش المصري يقلق إسرائيل

12/25/2024 7:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصد تقرير عبري أحد أهم الأسلحة الخطيرة لدى الجيش المصري وهو المسيّرات، وأكد أن مصر أكثر الدول في إفريقيا امتلاكا لهذا السلاح.

وقال موقع " Nziv" الإخباري العبري، إن مصر هي أكبر مشترٍ للطائرات بدون طيار في القارة السمراء، حيث تمتلك مع 267 طائرة بدون طيار، ويأتي بعدها في إفريقيا المغرب والتي جاءت بالمركز الثاني، مشيرا إلى أن الرباط تتعاون مع تل أبيب في صناعة هذا النوع من الطائرات وبمساعدتهم أحتلت قمة الجدول.


ولفت الموقع العبري إلى أن المركبات الجوية بدون طيار (UAVs) أو UAVs شهدت تغيرًا كبيرًا، من شيء جديد على الجيوش إلى جزء أساسي ومهم من الترسانات العسكرية الحديثة.

RT

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