71 مليون دينار قروض البلديات من بنك تنمية المدن والقرى في 2023 .. تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 عن حجم القروض المستحقة على البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى .
وبلغت القروض المستحقة على البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى كما هي في 2023/12/31 مبلغ 71,961,373 دينار .
وفيما يلي أعلى البلديات بحجم القروض لبنك تنمية المدن والقرى بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023 :
بلدية اربد الكبرى 14,145,000 مليون دينار
بلدية الزرقاء الكبرى 14,431,360 مليون دينار
بلدية الكرك الكبرى 4,696,607 مليون دينار
بلدية معان الكبرى 4,410,164مليون دينار
بلدية الرصيفة 3,640,975 مليون دينار
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