71 مليون دينار قروض البلديات من بنك تنمية المدن والقرى في 2023 .. تفاصيل

وبلغت القروض المستحقة على البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى كما هي في 2023/12/31 مبلغ 71,961,373 دينار . وفيما يلي أعلى البلديات بحجم القروض لبنك تنمية المدن والقرى بحسب تقرير ديوان المحاسبة 2023 : بلدية اربد الكبرى 14,145,000 مليون دينار بلدية الزرقاء الكبرى 14,431,360 مليون دينار بلدية الكرك الكبرى 4,696,607 مليون دينار بلدية معان الكبرى 4,410,164مليون دينار بلدية الرصيفة 3,640,975 مليون دينار

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