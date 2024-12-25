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رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية

12/25/2024 7:05:53 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مكتبه، اليوم، يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وأعضاء المجلس، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومجلس الأوقاف الجعفرية لمناقشة البرامج والخطط الاستثمارية المستقبلية لإدارة الأوقاف الجعفرية للعام 2025م.
وأعرب عن ترحيبه برئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية، مشيدًا في الوقت نفسه بما يقوم به مجلس الأوقاف من أعمال ومهام جليلة تصب جميعها في خدمة الدين والوطن، منوهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والاهتمام بتطوير وتنمية الأوقاف وتوظيف التقنيات والأساليب الحديثة في التنمية والاستثمار مع مراعاة الجوانب الشرعية في جميع المعاملات المتعلقة بذلك، كما وجه معاليه إلى زيادة الاهتمام بالمساجد والجوامع والمآتم، من حيث صيانتها وتهيئتها للمصلين وجعلها أماكن أمن واطمئنان مع إبراز الوجه الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية عن شكرهم وتقديرهم للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على الدعم والمساندة التي يتلقاها مجلس الأوقاف بالإضافة إلى الاهتمام والمتابعة لجميع أعمال إدارة الأوقاف، مبدين كل الترحيب والتجاوب مع التوجيهات والملاحظات التي يبديها وأصحاب الفضيلة الأعضاء، وساعين إلى بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تطوير وتنمية الأوقاف والاهتمام بالمساجد والجوامع والمآتم راجين بذلك رضا الله وخدمة الدين والوطن.


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