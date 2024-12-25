رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مكتبه، اليوم، يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية وأعضاء المجلس، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومجلس الأوقاف الجعفرية لمناقشة البرامج والخطط الاستثمارية المستقبلية لإدارة الأوقاف الجعفرية للعام 2025م.
وأعرب عن ترحيبه برئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية، مشيدًا في الوقت نفسه بما يقوم به مجلس الأوقاف من أعمال ومهام جليلة تصب جميعها في خدمة الدين والوطن، منوهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد والاهتمام بتطوير وتنمية الأوقاف وتوظيف التقنيات والأساليب الحديثة في التنمية والاستثمار مع مراعاة الجوانب الشرعية في جميع المعاملات المتعلقة بذلك، كما وجه معاليه إلى زيادة الاهتمام بالمساجد والجوامع والمآتم، من حيث صيانتها وتهيئتها للمصلين وجعلها أماكن أمن واطمئنان مع إبراز الوجه الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية عن شكرهم وتقديرهم للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على الدعم والمساندة التي يتلقاها مجلس الأوقاف بالإضافة إلى الاهتمام والمتابعة لجميع أعمال إدارة الأوقاف، مبدين كل الترحيب والتجاوب مع التوجيهات والملاحظات التي يبديها وأصحاب الفضيلة الأعضاء، وساعين إلى بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تطوير وتنمية الأوقاف والاهتمام بالمساجد والجوامع والمآتم راجين بذلك رضا الله وخدمة الدين والوطن.
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