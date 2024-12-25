توضيح حول القروض والمنح الخارجية للحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت قيمة المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها ومُعلن عنها للأردن، وقعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي قرابة 3,524 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي.



ووفق البيانات التي جُمعت من اتفاقيات وقعتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي وتقرير وزارة التخطيط للمساعدات الخارجية لنهاية تموز الماضي، فإن قيمة المنح المُعلنة الموقعة لبرامج ومشاريع في الأردن ، بلغت قرابة 1,746 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1,644 مليار دولار.



الوزارة، أشارت أيضا إلى أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 132.83 مليون دولار ما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، في آخر تحديث للوزارة في 30 تموز الماضي؛ إذ توزعت هذه المنح إلى 39.68 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة و93.15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.