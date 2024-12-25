طقاطقة: عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس لن ينال من عزيمة شعبنا

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أكد محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، أن عدوان الاحتلال على أهلنا بمخيمي طولكرم ونور شمس وأنحاء المحافظة كافة، يأتي ضمن الاستهداف المستمر للمواطنين، والتدمير والتخريب الممنهج الذي لا يمكن أن ينال من عزيمة أهلنا وثباتهم وصمودهم.

وأشار طقاطقة إلى متابعة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتوجيه الوزارات والقطاعات ذات العلاقة، من الطواقم الطبية من وزارة الصحة، والإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر، وفرق الإسناد، والمؤسسات، بإسناد المواطنين، والعمل الفوري على إزالة آثار العدوان، عقب انسحاب قوات الاحتلال، من خلال تحرك طواقم وآليات وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، وبلدية طولكرم، والبلديات والمجالس المحلية المجاورة، بالشراكة مع اللجان الشعبية لمخيمي طولكرم ونور شمس، وطواقم الدفاع المدني وآلياته، والتنمية الاجتماعية، وبجهود من حركة فتح وفصائل العمل الوطني، والغرفة التجارية والقطاع الخاص، وجميع المؤسسات الشريكة.

وترحم على أرواح الشهداء، الذين ارتقوا خلال هذا العدوان المتواصل منذ ما يزيد على 30 ساعة، ناقلا تعازي الرئيس محمود عباس لذوي الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.