طقاطقة: عدوان الاحتلال على مخيمي طولكرم ونور شمس لن ينال من عزيمة شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم / PNN - أكد محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، أن عدوان الاحتلال على أهلنا بمخيمي طولكرم ونور شمس وأنحاء المحافظة كافة، يأتي ضمن الاستهداف المستمر للمواطنين، والتدمير والتخريب الممنهج الذي لا يمكن أن ينال من عزيمة أهلنا وثباتهم وصمودهم.
وأشار طقاطقة إلى متابعة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وتوجيه الوزارات والقطاعات ذات العلاقة، من الطواقم الطبية من وزارة الصحة، والإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر، وفرق الإسناد، والمؤسسات، بإسناد المواطنين، والعمل الفوري على إزالة آثار العدوان، عقب انسحاب قوات الاحتلال، من خلال تحرك طواقم وآليات وزارتي الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، وبلدية طولكرم، والبلديات والمجالس المحلية المجاورة، بالشراكة مع اللجان الشعبية لمخيمي طولكرم ونور شمس، وطواقم الدفاع المدني وآلياته، والتنمية الاجتماعية، وبجهود من حركة فتح وفصائل العمل الوطني، والغرفة التجارية والقطاع الخاص، وجميع المؤسسات الشريكة.
وترحم على أرواح الشهداء، الذين ارتقوا خلال هذا العدوان المتواصل منذ ما يزيد على 30 ساعة، ناقلا تعازي الرئيس محمود عباس لذوي الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
MENAFN25122024000205011050ID1109029334
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.