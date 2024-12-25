فتوح يدين تواصل جرائم الاحتلال بحق شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، استمرار جرائم جيش الاحتلال ومجازره بحق أبناء شعبنا.
وقال فتوح في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يحتفي العالم بالميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تمارس حكومة الاحتلال اليمينية عمليات التطهير العرقي وارتكاب المجازر بالقصف بالمسيرات في مخيم طولكرم، وإبادة العشرات من الأسر والأطفال في قطاع غزة، في إرهاب دولة وامتداد لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن التصعيد في أعمال القتل والإبادة، حيث لا يحرك ساكنا ولا يُفعّل البنود والاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية التي توجب التدخل لحماية المدنيين من التطهير العرقي.
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