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فتوح يدين تواصل جرائم الاحتلال بحق شعبنا

12/25/2024 5:09:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، استمرار جرائم جيش الاحتلال ومجازره بحق أبناء شعبنا.

وقال فتوح في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يحتفي العالم بالميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، تمارس حكومة الاحتلال اليمينية عمليات التطهير العرقي وارتكاب المجازر بالقصف بالمسيرات في مخيم طولكرم، وإبادة العشرات من الأسر والأطفال في قطاع غزة، في إرهاب دولة وامتداد لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن التصعيد في أعمال القتل والإبادة، حيث لا يحرك ساكنا ولا يُفعّل البنود والاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية التي توجب التدخل لحماية المدنيين من التطهير العرقي.

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