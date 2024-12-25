الاحتلال يعتقل شابا من بلعا شرق طولكرم
التاريخ
12/25/2024 5:09:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة بلعا شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن خيري أبو يونس بعد مداهمة منزله في البلدة.
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