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الاحتلال يعتقل شابا من بلعا شرق طولكرم

12/25/2024 5:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة بلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن خيري أبو يونس بعد مداهمة منزله في البلدة.


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