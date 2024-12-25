خلاف في إسرائيل: الجيش يدعو لاستهداف الحوثيين.. والموساد لضربات واسعة في إيران

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -بعد ساعات قليلة من اعتراف جيش الاحتلال يسرائيل كاتس باغتيال رئيس حركة“حماس” إسماعيل هنية في طهران، وتهديده قادة الحوثيين باغتيالهم، أطلق من اليمن صاروخ جديد نحو تل أبيب، ليلة أمس، تم اعتراضه، وتسبّبت الحادثة بإصابة تسعة إسرائيليين وهم يتدافعون نحو الملاجئ، وسط خلاف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول السبيل لـ“ردع الحوثيين” ووقف تهديدهم.

ومع تكثيف إطلاق النار من اليمن، رغم التهديد والوعيد والقصف الغربي والإسرائيلي لأهداف في اليمن، تتزايد حالة الإرباك والإزعاج لإسرائيل، وعدد كبير من الإسرائيليين ممن يضطرون للنهوض من نومهم على صراخ صفارات الإنذار، بعد منتصف الليل.

ولا تقتصر الأضرار على حالة الحرج والإرباك وتشويش وتيرة الحياة اليومية فحسب، فهي تنطوي على ضرر اقتصادي أيضاً، خاصة أنها تدفع المستثمرين الأجانب للتراجع عن الاستثمار في البلاد، خاصة في تل أبيب، وهي قلب إسرائيل، ناهيك عن وقف شركات طيران أجنبية رحلاتها الجوية لمطار بن غوريون.

مع استمرار إطلاق الحوثيين صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، تختلف توصيات المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي حول الحل.

فالجيش يرى ضرورة اغتيال قادة الحوثيين واستهداف منظوماتهم العسكرية، مشدداً على تطويره خطة لتوسيع“بنك الأهداف” في اليمن، لكن الموساد يعتقد أن العنوان في طهران، وأن ضربة في إيران هي الحل.

وطبقاً لمصادر إسرائيلية، فإن خيار ضرب الأهداف والاغتيالات في اليمن يصطدم بنقص المعلومات الاستخباراتية، علاوة على البعد الجغرافي الذي يحتاج لجهود لوجستية عملياتية مضاعفة.

وليس هذا فحسب، فهناك تساؤلات وشكوك تحوم حول قدرة إسرائيل والدول الغربية المناصرة لها على ردع الحوثيين. فقد نقلت، قبل أيام، وسائل إعلام عبرية تقديرات أمريكية تمّ تقديمها لجهات إسرائيلية تفيد بأن الحوثيين عنيدون جداً، ولا يأتمرون بتعليمات طهران، فهم إلى حد بعيد مستقلون.

وما يزيد من حساسية المسألة أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن القبة الحديدية ليست“بوليصة تأمين”، وتفشل أحياناً في أداء مهامها. وفي عدة مرات فشلت القبة الحديدية في اعتراض صواريخ من اليمن، وقد لعب الحظ دوراً حاسماً في منع نتائج خطيرة ووقوع أعداد كبيرة من المصابين والقتلى، فقد سقط بعضها على مسافة أمتار من عمارات سكنية مأهولة، بعضها بدون ملاجئ لقدمها. وهذه الحقيقة هي مصدر قلق إسرائيلي بالغ، فخطورة الصواريخ لا تقاس بنتائجها فحسب، بل بما كان بالإمكان أن تسببه.

وتختلف توصيات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أمام المستوى السياسي بمهاجمة إيران رداً على الهجمات التي ينفذها الحوثيون من اليمن. فالجيش يوصي بضرب المنظومة العسكرية الخاصة بالحوثيين في اليمن واغتيال قياداتهم على غرار قيادات“حماس” و”حزب الله”. في المقابل، يرى الموساد أن الحل لا يكمن في مهاجمة أهداف في اليمن بل في إيران،“رأس الأخطبوط”، مرجحاً أن ضربة قوية في طهران هي التي ستردع الحوثيين في اليمن، خاصة أن هناك عدة مشاكل ومعيقات، منها عدم وجود معلومات استخباراتية كافية وجاهزة عن الحوثيين وقياداتهم.

وقبل أيام نُسب لرئيس الموساد قوله إن استمرار مهاجمة الحوثيين فقط لن يساعد في إزالة تهديدهم، داعياً للتركيز على إيران. كذلك يرى الرئيس السابق لغرفة العمليات في جيش الاحتلال، الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف، أنه من أجل التغلب على تهديد الحوثيين يجب توجيه ضربة في إيران،“رأس الأفعى”، وبالتنسيق مع واشنطن.

في حديث للإذاعة العبرية العامة، شدد زيف على أن الضربة في إيران ينبغي أن تبقى في الأساس من أجل إزالة التهديد النووي، ويلفت إلى احتمال استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن حتى بعد ذلك، مرجحاً أن هذا سيكون أقل وتيرة وخطراً بعد ضرب أهداف إيرانية.

وهذا ما يؤكده محللون ومراقبون إسرائيليون يدعون للقيام بخطوات وقائية استباقية تتمثل في قصف اليمن ومنع إطلاق الصواريخ منه، بدلاً من الاعتماد على القبة الحديدية فقط، إضافة لضربات في إيران.

وتكشف مصادر في إسرائيل عن استعداداتها لشن هجمات جوية جديدة وواسعة أكثر في اليمن لا تكتفي باستهداف الموانئ أو البنى التحتية، إنما تطال منظومات عسكرية وتحاول اغتيال القيادات السياسية والعسكرية الحوثية.

كما أكد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، للمرة الثالثة، أمس،“أن إسرائيل سوف تعمل ضد الحوثيين في اليمن، كما عملت ضد أذرع“الإرهاب” الأخرى التابعة لمحور“الشر” الإيراني، لكن ليس بمفردها، داعياً الإسرائيليين للصبر”.

من جهته، أصدر وزير الخارجية جدعون ساعر توجيهاته للممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في أوروبا من أجل إقناع الدول الأوروبية بتصنيف تنظيم الحوثيين تنظيماً“إرهابياً”.

وذكرت خارجية الاحتلال أنه منذ 7 أكتوبر، استمر هجوم الحوثيين على إسرائيل، وشمل إطلاق المئات من الصواريخ الباليستية وصواريخ الكورنيت والمسيّرات. كما يواصل الحوثيين التصريح بأنهم سيستمرون في هجماتهم، وسيمنعون حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ومن بين السفن التي تعرّضت للهجمات، هناك عشرات السفن التي ترفع أعلاماً أوروبية، ويشغلها أوروبيون.“لقد تعرّضت أكثر من 100 سفينة للهجوم في هذه المنطقة منذ 7 أكتوبر”.

وشددت الخارجية الاسرائيلية على أن“النظام الإيراني يستخدم الحوثيين من أجل مواصلة زعزعة الاستقرار الإقليمي”.

وقال الوزير جدعون ساعر:“يشكّل الحوثيون تهديداً، ليس على إسرائيل فقط، بل أيضاً على المنطقة والعالم كلّه. بل يشكل تهديدهم المباشر لحرية الملاحة في أحد أهم طرق الشحن البحري المزدحمة في العالم تحدياً للمجتمع الدولي وللنظام العالمي”.

وتابع:“والأمر الأساسي والأول هو تعريفهم كتنظيم إرهابي”.

المصدر / القدس العربي