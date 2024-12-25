سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات ليبلغ 96ر73 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 96ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 90ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا لتبلغ 58ر73 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا لتبلغ 10ر70 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
MENAFN25122024000071011013ID1109029222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.