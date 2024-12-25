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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 6 سنتات ليبلغ 96ر73 دولار

12/25/2024 4:28:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 96ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 90ر73 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا لتبلغ 58ر73 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا لتبلغ 10ر70 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف




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