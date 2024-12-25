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(خليجي زين 26).. المنتخبان السعودي واليمني يسعيان لاحياء آمالهما في البطولة

12/25/2024 4:28:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- يسعى المنتخبان السعودي واليمني لإحياء آمالهما في مواجهتمها اليوم الاربعاء التي تقام على استاد (جابر مبارك الصباح) ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت.
وسيحاول كلا المنتخبان "تضميد جراحهما" بعد خسارتهما في الجولة الماضية إذ تعثر المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بنتيجة (2 - 3) فيما انهزم المنتخب اليمني أمام نظيره العراقي بهدف نظيف.
وقال مدرب المنتخب اليمني نورالدين علي في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء إن المباراة الأولى لمنتخبه حملت أمورا إيجابية وعلى الرغم من الخسارة فإن اللاعبين قدموا أداء جيدا "والآن يجب أن ننظر إلى الأمام بالحفاظ على تركيز الفريق والعمل على المباراة المقبلة أمام السعودية".
وأضاف أن (الأخضر) فريق كبير "وولديه أفضل اللاعبين في آسيا " موضحا أن المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين بعد خسارتهما في المباراة الأولى.
من جهته قال مدرب السعودية الفرنسي إيرفي رينارد بذات المؤتمر إن مرحلة المجموعات تتضمن ثلاث مباريات وتتطلب تحقيق مراكز التأهل مؤكدا أن حظوظهم ما زالت قائمة وأن لديهم فرصة وهدفا للوصول إلى الدور المقبل.
وأضاف أن الأمر ما زال في أيديهم "ولدينا مباراتان قادمتان والفريق يعمل بأقصى ما يمكن ولدينا الثقة باللاعبين لتجاوز الوضع الحالي".
ويتصدر المنتخب البحريني فرق المجموعة الثانية بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي في حين يحتل المنتخبان اليمني والسعودي المركزين الثالث والرابع على التوالي دون رصيد من التقاط.
وتواجه المنتخبان في سبع مباريات في بطولات كأس الخليج فاز بها المنتخب السعودي جميعها. (النهاية) س ع د / ن و ف

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