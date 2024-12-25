(خليجي زين 26).. المنتخبان السعودي واليمني يسعيان لاحياء آمالهما في البطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- يسعى المنتخبان السعودي واليمني لإحياء آمالهما في مواجهتمها اليوم الاربعاء التي تقام على استاد (جابر مبارك الصباح) ضمن مباريات
الجولة الثانية في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت.
وسيحاول كلا المنتخبان "تضميد جراحهما" بعد خسارتهما في الجولة الماضية إذ تعثر المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بنتيجة (2 - 3) فيما انهزم المنتخب اليمني أمام نظيره العراقي بهدف نظيف.
وقال مدرب المنتخب اليمني نورالدين علي في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء إن المباراة الأولى لمنتخبه حملت أمورا إيجابية وعلى الرغم من الخسارة فإن اللاعبين قدموا أداء جيدا "والآن يجب أن ننظر إلى الأمام بالحفاظ على تركيز الفريق والعمل على المباراة المقبلة أمام السعودية".
وأضاف أن (الأخضر) فريق كبير "وولديه أفضل اللاعبين في آسيا " موضحا أن المباراة ستكون مفتوحة من الجانبين بعد خسارتهما في المباراة الأولى.
من جهته قال مدرب السعودية الفرنسي إيرفي رينارد بذات المؤتمر إن مرحلة المجموعات تتضمن ثلاث مباريات وتتطلب تحقيق مراكز التأهل مؤكدا أن حظوظهم ما زالت قائمة وأن لديهم فرصة وهدفا للوصول إلى الدور المقبل.
وأضاف أن الأمر ما زال في أيديهم "ولدينا مباراتان قادمتان والفريق يعمل بأقصى ما يمكن ولدينا الثقة باللاعبين لتجاوز الوضع الحالي".
ويتصدر المنتخب البحريني فرق المجموعة الثانية بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي في حين يحتل المنتخبان اليمني والسعودي المركزين الثالث والرابع على التوالي دون رصيد من التقاط.
وتواجه المنتخبان في سبع مباريات في بطولات كأس الخليج فاز بها المنتخب السعودي جميعها. (النهاية) س ع د / ن و ف
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