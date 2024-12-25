المعهد الامريكي لرصد الزلازل يرصد هزة أرضية بقوة 9ر5 درجة يضرب الارجنتين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 12 (كونا) -- أعلن المعهد الامريكي لرصد الزلازل اليوم الأربعاء رصد هزة أرضية بلغت شدتها 9ر5 درجة على مقياس ريختر في الارجنتين.
وذكر المعهد في بيان ان الزلزال كان على بعد نحو 23 كيلومترا جنوب شرقي بلدة (تينوغاستا) غرب مقاطعة (كاتاماركا) الارجنتينية وعلى عمق 138 كيلومترا من سطح الأرض.
ولم ترد تقارير حتى الان ما إذا كان قد تسبب الزلزل القوي في وقوع إصابات أو أضرار.(النهاية)
ا م م / غ ع
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