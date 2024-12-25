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المعهد الامريكي لرصد الزلازل يرصد هزة أرضية بقوة 9ر5 درجة يضرب الارجنتين

12/25/2024 4:28:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 12 (كونا) -- أعلن المعهد الامريكي لرصد الزلازل اليوم الأربعاء رصد هزة أرضية بلغت شدتها 9ر5 درجة على مقياس ريختر في الارجنتين.
وذكر المعهد في بيان ان الزلزال كان على بعد نحو 23 كيلومترا جنوب شرقي بلدة (تينوغاستا) غرب مقاطعة (كاتاماركا) الارجنتينية وعلى عمق 138 كيلومترا من سطح الأرض.
ولم ترد تقارير حتى الان ما إذا كان قد تسبب الزلزل القوي في وقوع إصابات أو أضرار.(النهاية)

ا م م / غ ع




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