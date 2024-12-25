شركة نفط الكويت تعلن وصول إنتاجها من النفط الثقيل إلى 90 ألف برميل يوميا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري

الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة الكويت اليوم الأربعاء تحقيقها إنجازا جديدا عن طريق مديرية شمال وغرب الكويت تمثل بوصول إنتاج الشركة من النفط الثقيل إلى 90 ألف برميل يوميا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشمال وغرب الكويت عيسى المراغي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المستوى من الانتاح يتحقق لأول مرة بتاريخ الشركة "وهو يمثل إنجازا كبيرا يستحق الثناء والإشادة".

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق على الرغم من التحديات الكبيرة المرتبطة بتطوير وتشغيل حقول النفط الثقيل الصعبة إلى جانب النقص في موارد حقن البخار وأبراج الحفر والصيانة.

وأوضح المراغي أن الجهود التي بذلتها المجموعات والفرق المسؤولة في الشركة أدت إلى الإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى بحقل الرتقة شمالي الكويت لافتا إلى أن التحول التنظيمي الأخير الذي استكملت الشركة آلياته ساهم كذلك في منح الإدارات العاملة بهذا المشروع قدر أكبر من المرونة ساعدها على التكيف والتفوق والإنجاز في وقت قياسي.

وأشاد بالتعاون المشترك بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية في مشروع النفط الثقيل عبر اتفاقية الخدمات الفنية المطورة والتي تم من خلالها تبني أفضل الممارسات وتنفيذ مبادرات مبتكرة لتحسين استخدام البخار ما ساهم في التغلب على تحدي النقص بهذه المادة وسمح للشركة بتجاوز الأهداف الإنتاجية التي كانت حددتها مسبقا.

وذكر أن تلك المبادرات اشتملت على تطوير أداة آلية لتحسين استخدام البخار من أجل تخصيصه بكفاءة واستخدام مياه التناضح العكسي الرباعي وإجراء تقييمات شاملة لأداء التصاميم وتحسين كفاءة الاستخلاص وتعزيز نموذج متكامل لتوازن الطاقة فضلا عن المراقبة المستمرة وتحسين أداء الآبار.

وأعرب المراغي عن اعتزاز الإدارة العليا في الشركة بكل عامل ساهم في هذا الإنجاز لاسيما أنه جاء بمثابة هدية للشركة التي تحتفي في هذه الأيام بالذكرى ال90 لتأسيسها ما يجعله إنجازا مضاعفا.

وأكد أن الجهود ستتواصل للمزيد من تعزيز إنتاج النفط الثقيل متوقعا الوصول إلى مستوى من الانتاج يعادل 100 ألف برميل يوميا بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2025. (النهاية) خ م / ه ث / ع س