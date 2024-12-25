شركة نفط الكويت تعلن وصول إنتاجها من النفط الثقيل إلى 90 ألف برميل يوميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد المطيري
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أعلنت شركة نفط الكويت اليوم الأربعاء تحقيقها إنجازا جديدا عن طريق مديرية شمال وغرب الكويت تمثل بوصول إنتاج الشركة من النفط الثقيل إلى 90 ألف برميل يوميا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشمال وغرب الكويت عيسى المراغي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا المستوى من الانتاح يتحقق لأول مرة بتاريخ الشركة "وهو يمثل إنجازا كبيرا يستحق الثناء والإشادة".
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق على الرغم من التحديات الكبيرة المرتبطة بتطوير وتشغيل حقول النفط الثقيل الصعبة إلى جانب النقص في موارد حقن البخار وأبراج الحفر والصيانة.
وأوضح المراغي أن الجهود التي بذلتها المجموعات والفرق المسؤولة في الشركة أدت إلى الإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى بحقل الرتقة شمالي الكويت لافتا إلى أن التحول التنظيمي الأخير الذي استكملت الشركة آلياته ساهم كذلك في منح الإدارات العاملة بهذا المشروع قدر أكبر من المرونة ساعدها على التكيف والتفوق والإنجاز في وقت قياسي.
وأشاد بالتعاون المشترك بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية في مشروع النفط الثقيل عبر اتفاقية الخدمات الفنية المطورة والتي تم من خلالها تبني أفضل الممارسات وتنفيذ مبادرات مبتكرة لتحسين استخدام البخار ما ساهم في التغلب على تحدي النقص بهذه المادة وسمح للشركة بتجاوز الأهداف الإنتاجية التي كانت حددتها مسبقا.
وذكر أن تلك المبادرات اشتملت على تطوير أداة آلية لتحسين استخدام البخار من أجل تخصيصه بكفاءة واستخدام مياه التناضح العكسي الرباعي وإجراء تقييمات شاملة لأداء التصاميم وتحسين كفاءة الاستخلاص وتعزيز نموذج متكامل لتوازن الطاقة فضلا عن المراقبة المستمرة وتحسين أداء الآبار.
وأعرب المراغي عن اعتزاز الإدارة العليا في الشركة بكل عامل ساهم في هذا الإنجاز لاسيما أنه جاء بمثابة هدية للشركة التي تحتفي في هذه الأيام بالذكرى ال90 لتأسيسها ما يجعله إنجازا مضاعفا.
وأكد أن الجهود ستتواصل للمزيد من تعزيز إنتاج النفط الثقيل متوقعا الوصول إلى مستوى من الانتاج يعادل 100 ألف برميل يوميا بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2025. (النهاية) خ م / ه ث / ع س
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