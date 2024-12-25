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رئيس كوريا الجنوبية يرفض للمرة الثانية المثول لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية

12/25/2024 4:28:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 25 - 12 (كونا) -- رفض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الأربعاء للمرة الثانية المثول أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد بالفترة الاخيرة.
وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء في تقرير أن وحدة التحقيق المشتركة المكونة من ممثلي الشرطة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق في وزارة الدفاع أرسلت طلبا إلى مكتب يون للمثول في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بمدينة (غواتشيون) جنوبي سيؤول.
وأوضحت (يونهاب) أن وحدة التحقيق المشتركة التابعة للادعاء العام تستجوب يون بتهمتي "التمرد وإساءة استخدام السلطة" فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الحالي.
وأضافت أن وحدة التحقيق فشلت في عدة محاولات لتسليم طلب إلى مكتب يون للمثول بعد تعليق مهامه الذي صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لمصلحة قرار يقضي بعزله حيث رفض الرئيس الكوري الجنوبي الاستدعاء الأول الصادر عن مكتب التحقيق يوم الأربعاء الماضي.
وأشارت إلى أن وحدة التحقيق المشتركة بانتظار ظهور يون المحتمل في وقت لاحق من اليوم حيث من المتوقع في حال عدم حضوره أن ينظر الفريق الخميس المقبل على اتخاذ الإجراءات الممكنة الأخرى مثل إرسال استدعاء للمرة الثالثة أو الحصول على مذكرة توقيف بحق يون.
ونقلت (يونهاب) عن محامي الرئيس يون قوله أمس الثلاثاء إن يون يعطي الأولوية لإجراءات المحكمة الدستورية بشأن عزله مضيفا أنه يعتزم إصدار بيان حول موقفه من المحاكمة يوم غد الخميس.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية قد صوتت في 14 ديسمبر الحالي لصالح مقترح بعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بالبلاد حيث ستقرر المحكمة الدستورية رسميا إذا كانت ستعيد الرئيس الكوري إلى منصبه أو تعزله وستعقد جلستها التمهيدية الأولى يوم الجمعة المقبل.
وتسارعت وتيرة التحقيقات في إعلان الأحكام العرفية مع اعتقال العديد من المسؤولين المزعوم تورطهم في محاولة فرض الأحكام العرفية بمن فيهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون.
وفي حال عزل يون سيكون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017. (النهاية)

م ك / ف ل ا




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