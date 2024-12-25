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جامعة الكويت تحقق الترتيب الأول محليا و550 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم في الاستدامة

12/25/2024 4:28:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- حققت جامعة الكويت الترتيب الأول محليا والمرتبة الـ550 عالميا وفقا لإعلان (كيو إس) للتنمية المستدامة لعام 2025 في نسخته الثالثة لتصنيف الجامعات العالمية في الاستدامة.
وضم تصنيف الجامعات العالمية 1744 جامعة حول العالم شملها التصنيف هذا العام الذي يرتكز على تقييم الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعات للتعامل مع التحديات العالمية في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بزيادة قدرها 343 جامعة عن العام الماضي.
وقال نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط بالإنابة الدكتور أسامة العمير في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن هذا الإنجاز يعتبر انعكاسا لجهود الجامعة المستمرة في اتباع معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة مضيفا أنها نجحت في الحصول على شهادة اعتماد مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية.
وأضاف العمير أن تصميم جامعة الكويت جاء بمعايير عالمية تدعم الاستدامة لتصبح البيئة الجامعية إحدى البيئات المثالية لتطبيق الاستراتيجيات والبرامج التي تعنى بتعزيز الاستدامة بكل أبعادها مؤكدا أن هذا التصنيف يعتبر حافزا لتطوير أداء الجامعة والاستمرارية في تحسين مساهمتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة تتميز بالنشاط البحثي فيما يتعلق بأبحاث الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية تحقيقا للرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة رعاية البحث العلمي مما يعزز مكانتها في مؤشرات التنافس العالمية.
ويعتمد تصنيف (كيو إس) للتنمية المستدامة على ثلاثة معايير رئيسة يشمل المعيار الأول الأثر البيئي الذي تندرج تحته ثلاثة مؤشرات فرعية ويمثل نسبة 45 بالمئة من إجمالي التصنيف.
ويتضمن المعيار الثاني الأثر الاجتماعي الذي تندرج تحته خمسة مؤشرات فرعية ويمثل نسبة 45 بالمئة فيما يشمل المعيار الثالث والأخير الحوكمة الجيدة ويمثل نسبة 10 بالمئة من إجمالي التصنيف. (النهاية)

ا س ع / أ ن د



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