جامعة الكويت تحقق الترتيب الأول محليا و550 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم في الاستدامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- حققت جامعة
الكويت الترتيب الأول محليا والمرتبة الـ550 عالميا وفقا لإعلان (كيو إس) للتنمية المستدامة لعام 2025 في نسخته الثالثة لتصنيف الجامعات
العالمية في الاستدامة.
وضم تصنيف الجامعات العالمية 1744 جامعة حول العالم شملها التصنيف هذا العام الذي يرتكز على تقييم الإجراءات المختلفة التي تتخذها الجامعات للتعامل مع التحديات العالمية في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة بزيادة قدرها 343 جامعة عن العام الماضي.
وقال نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط بالإنابة الدكتور أسامة العمير في تصريح صحفي
اليوم الأربعاء إن هذا الإنجاز يعتبر انعكاسا لجهود الجامعة المستمرة في اتباع معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة مضيفا أنها نجحت في الحصول على شهادة اعتماد مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية.
وأضاف العمير أن تصميم جامعة الكويت جاء بمعايير عالمية تدعم الاستدامة لتصبح البيئة الجامعية إحدى البيئات المثالية لتطبيق الاستراتيجيات والبرامج التي تعنى بتعزيز الاستدامة بكل أبعادها مؤكدا أن هذا التصنيف يعتبر حافزا لتطوير أداء الجامعة والاستمرارية في تحسين مساهمتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة تتميز بالنشاط البحثي فيما يتعلق بأبحاث الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية تحقيقا للرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بضرورة رعاية البحث العلمي مما يعزز مكانتها في مؤشرات التنافس العالمية.
ويعتمد تصنيف (كيو إس) للتنمية المستدامة على ثلاثة معايير رئيسة يشمل المعيار الأول الأثر البيئي الذي تندرج تحته ثلاثة مؤشرات فرعية ويمثل نسبة 45 بالمئة من إجمالي التصنيف.
ويتضمن المعيار الثاني الأثر الاجتماعي الذي تندرج تحته خمسة مؤشرات فرعية ويمثل نسبة 45 بالمئة فيما يشمل المعيار الثالث والأخير الحوكمة الجيدة ويمثل نسبة 10 بالمئة من إجمالي التصنيف. (النهاية)
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