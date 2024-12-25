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إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة لبنان بحمولة 40 طنا من المساعدات الغذائية

12/25/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية التاسعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ 40 طنا من المساعدات الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الصفا الخيرية الانسانية والتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن مساعدات الجمعية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية بإنشاء الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في لبنان حيث تواصل البلاد دورها الإنساني في تقديم الدعم والمساندة لهم في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
وأضاف الشايع أن (الصفا الإنسانية) تعمل بالتعاون والتنسيق مع سفارة الكويت في لبنان والسلطات اللبنانية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بمراكز الإيواء مؤكدا أن الجمعية تعمل على تلبية نداء الواجب الإنساني تجاه المحتاجين والمنكوبين حول العالم جراء الحروب والصراعات أو الكوارث الطبيعية.
وعن الحمولة أوضح أنها تتضمن مساعدات غذائية متنوعة من أرز وطحين وغيرها فضلا عن الاحتياجات الأساسية طويلة الأمد القابلة للتخزين بهدف سد متطلبات الأشقاء في لبنان.
وأشاد بوزارات الشؤون والداخلية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية وكل المتبرعين وبدورهم الإنساني الرائد الذي يعكس التزامهم في إغاثة ودعم المتضررين في مختلف أنحاء العالم. (النهاية)

س ل م / ن و ف




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