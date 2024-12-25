إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة لبنان بحمولة 40 طنا من المساعدات الغذائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية التاسعة من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ 40 طنا من المساعدات الغذائية المتنوعة ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الصفا الخيرية الانسانية والتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن مساعدات الجمعية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية بإنشاء الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في لبنان حيث تواصل البلاد دورها الإنساني في تقديم الدعم والمساندة لهم في ظل الظروف الراهنة الصعبة.
وأضاف الشايع أن (الصفا الإنسانية) تعمل بالتعاون والتنسيق مع سفارة الكويت في لبنان والسلطات اللبنانية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بمراكز الإيواء مؤكدا أن الجمعية تعمل على تلبية نداء الواجب الإنساني تجاه المحتاجين والمنكوبين حول العالم جراء الحروب والصراعات أو الكوارث الطبيعية.
وعن الحمولة أوضح أنها تتضمن مساعدات غذائية متنوعة من أرز وطحين وغيرها فضلا عن الاحتياجات الأساسية طويلة الأمد القابلة للتخزين بهدف سد متطلبات الأشقاء في لبنان.
وأشاد بوزارات الشؤون والداخلية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية وكل المتبرعين وبدورهم الإنساني الرائد الذي يعكس التزامهم في إغاثة ودعم المتضررين في مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
س ل م / ن و ف
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