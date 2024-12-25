سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير الصيني لاستعراض آخر تطورات تنفيذ المشاريع التنموية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات. (النهاية)
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