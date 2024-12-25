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سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفير الصيني لاستعراض آخر تطورات تنفيذ المشاريع التنموية

12/25/2024 4:28:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية الصديقة لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات. (النهاية)

ت م




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