وكيل الحرس الوطني يبحث مع الملحق العسكري الإماراتي سبل تعزيز التعاون العسكري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي مع الملحق العسكري الإماراتي لدى الكويت العقيد الركن محمد المهيري الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق الرفاعي استقبل اليوم الأربعاء في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس العقيد الركن المهيري بحضور المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن دكتور فالح فالح وقائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد أحمد.
وأضاف أن وكيل الحرس الوطني رحب بالملحق العسكري الإماراتي مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
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