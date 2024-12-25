طائرة سويسرية تهبط اضطراريًا وأحد أفراد الطاقم في العناية المركزة

أعلنت شركة سويس إنترناشونال إيرلاينز أن إحدى طائراتها المتجهة من بوخارست إلى زيورخ اضطرت للهبوط اضطراريًا في النمسا بسبب مشاكل في المحرك ودخان في المقصورة وقمرة القيادة، مما أسفر عن أحد أفراد الطاقم إلى العناية المركزة.



الطائرة من طراز إيرباص A220-300 كانت تقل 74 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم عندما هبطت بسلام في مدينة غراتس النمساوية يوم الاثنين. تم إجلاء جميع الركاب، وأكدت الشركة أن معظمهم عادوا الآن إلى زيورخ.



وتلقى 12 راكبًا على متن الرحلة رقم LX1885 رعاية طبية، وتمكن جميع من تم نقلهم إلى المستشفى من المغادرة بعد تلقي العلاج.

ومع ذلك، لا يزال اثنان من أفراد طاقم الطائرة يخضعان للعلاج الطبي، أحدهما في العناية المركزة، حيث لم تُعلن تفاصيل واضحة عن حالته حتى الآن، وفقًا لبيان الشركة.



وأكدت شركة الطيران أنها تعمل عن كثب مع السلطات المختصة للتحقيق في الحادث، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تقديم أي تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراء المشكلة. - وكالات