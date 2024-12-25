طائرة سويسرية تهبط اضطراريًا وأحد أفراد الطاقم في العناية المركزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة سويس إنترناشونال إيرلاينز أن إحدى طائراتها المتجهة من بوخارست إلى زيورخ اضطرت للهبوط اضطراريًا في النمسا بسبب مشاكل في المحرك ودخان في المقصورة وقمرة القيادة، مما أسفر عن نقل أحد أفراد الطاقم إلى العناية المركزة.
الطائرة من طراز إيرباص A220-300 كانت تقل 74 راكبًا وخمسة من أفراد الطاقم عندما هبطت بسلام في مدينة غراتس النمساوية يوم الاثنين. تم إجلاء جميع الركاب، وأكدت الشركة أن معظمهم عادوا الآن إلى زيورخ.
وتلقى 12 راكبًا على متن الرحلة رقم LX1885 رعاية طبية، وتمكن جميع من تم نقلهم إلى المستشفى من المغادرة بعد تلقي العلاج.
ومع ذلك، لا يزال اثنان من أفراد طاقم الطائرة يخضعان للعلاج الطبي، أحدهما في العناية المركزة، حيث لم تُعلن تفاصيل واضحة عن حالته حتى الآن، وفقًا لبيان الشركة.
وأكدت شركة الطيران أنها تعمل عن كثب مع السلطات المختصة للتحقيق في الحادث، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تقديم أي تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراء المشكلة. - وكالات
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