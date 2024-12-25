ارتفاع قليل اليوم وأجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق غدًا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة، ويكون الطقس غائم جزئيا وبارد نسبيًا بوجه عام، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويكون الطقس السبت، غائم جزئيًا وبارد نسبيًا في أغلب المناطق، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 4، وفي مرتفعات الشراة 17 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 2، وفي مناطق السهول 20 - 7, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12, وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 11 درجة مئوية.- (بترا)
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