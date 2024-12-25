ارتفاع قليل اليوم وأجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق غدًا

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الجمعة، ويكون الطقس غائم جزئيا وبارد نسبيًا بوجه عام، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ويكون الطقس السبت، غائم جزئيًا وبارد نسبيًا في أغلب المناطق، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 4، وفي مرتفعات الشراة 17 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 2، وفي مناطق السهول 20 - 7, وفي الأغوار الشمالية 23 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12, وفي البحر الميت 24 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 11 درجة مئوية.- (بترا)