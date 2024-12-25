هجوم روسي كبير بالصواريخ البالستية يستهدف خاركيف الأوكرانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت مدينة خاركيف لهجوم كبير بالصواريخ البالستية فجر الأربعاء، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.
وكتب إيغور تيريخوف على تطبيق تلغرام "تتعرض خاركيف لهجوم صاروخي كبير. سُمع دوي سلسلة انفجارات في المدينة ولا تزال هناك صواريخ بالستية متجهة نحوها". وأحصى الحاكم الإقليمي سبع ضربات روسية قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها أسقطت 59 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني عن إطلاق صواريخ كروز من طراز "كاليبر" من البحر الأسود لم تتضح وجهتها. وسرعت روسيا من تقدمها في شرق أوكرانيا في الأشهر الأخيرة أملا بالاستيلاء على اكبر مساحة من الأراضي قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني).
وتعهد ترمب بايجاد نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، لكنه لم يقترح أي خطط ملموسة للتوصل لوقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام. وتقول موسكو إنها استولت على أكثر من 190 قرية هذا العام من أوكرانيا التي تعاني قواتها من نقص العديد والذخائر.-(وكالات)
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