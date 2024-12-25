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هجوم روسي كبير بالصواريخ البالستية يستهدف خاركيف الأوكرانية

12/25/2024 4:25:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تعرضت مدينة خاركيف لهجوم كبير بالصواريخ البالستية فجر الأربعاء، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.


وكتب إيغور تيريخوف على تطبيق تلغرام "تتعرض خاركيف لهجوم صاروخي كبير. سُمع دوي سلسلة انفجارات في المدينة ولا تزال هناك صواريخ بالستية متجهة نحوها". وأحصى الحاكم الإقليمي سبع ضربات روسية قائلا إنه لا يزال يتم تقييم الإصابات والأضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها أسقطت 59 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا، بينما أفاد سلاح الجو الأوكراني عن إطلاق صواريخ كروز من طراز "كاليبر" من البحر الأسود لم تتضح وجهتها. وسرعت روسيا من تقدمها في شرق أوكرانيا في الأشهر الأخيرة أملا بالاستيلاء على اكبر مساحة من الأراضي قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني).


وتعهد ترمب بايجاد نهاية سريعة للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، لكنه لم يقترح أي خطط ملموسة للتوصل لوقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام. وتقول موسكو إنها استولت على أكثر من 190 قرية هذا العام من أوكرانيا التي تعاني قواتها من نقص العديد والذخائر.-(وكالات)

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