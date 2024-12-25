مستوطنون إسرائيليون يهاجمون تجمعين فلسطينيين بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، تجمعين فلسطينيين وأطلقوا النار وخربوا ممتلكات فيهما شرق وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مشرف "منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات للأناضول، إن مستوطنين إسرائيليين يستقلون 7 مركبات هاجموا تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.
وأوضح أن المستوطنين قاموا بهدم بركس (منشأة من الصفيح تستخدم لأغراض زراعية غالبا) في التجمع البالغ عدد سكانه نحو 500 نسمة وأطلقوا النار وألقوا الحجارة على بيوت المواطنين.
ووصف مليحات الهجوم بأنه "كبير وخطير"، موضحا أن الجيش الإسرائيلي أو الشرطة لم تتدخل لإيقاف المستوطنين رغم استغاثات السكان واتصالاتهم.
وجنوبي الضفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنين إسرائيليين "اقتحموا مساكن الصفيح، والخيام والكهوف في خربة الحلاوة بمسافر يطا، وفتشوها، وروعوا الأطفال والأهالي".
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (فلسطينية)، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 310 اعتداءات في الضفة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تخللها "اقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم وحرق ما مجموعه 1806 شجرة من ضمنها 1762 شجرة زيتون".
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
وبالتوازي مع الإبادة بغزة والتي خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما أسفر عن 832 شهيد ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.-(الأناضول)
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