مستوطنون إسرائيليون يهاجمون تجمعين فلسطينيين بالضفة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، تجمعين فلسطينيين وأطلقوا النار وخربوا ممتلكات فيهما شرق وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.





وقال مشرف "منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات للأناضول، إن مستوطنين إسرائيليين يستقلون 7 مركبات هاجموا تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.



وأوضح أن المستوطنين قاموا بهدم بركس (منشأة من الصفيح تستخدم لأغراض زراعية غالبا) في التجمع البالغ عدد سكانه نحو 500 نسمة وأطلقوا النار وألقوا الحجارة على بيوت المواطنين.



ووصف مليحات الهجوم بأنه "كبير وخطير"، موضحا أن الجيش الإسرائيلي أو الشرطة لم تتدخل لإيقاف المستوطنين رغم استغاثات السكان واتصالاتهم.



وجنوبي الضفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن مستوطنين إسرائيليين "اقتحموا مساكن الصفيح، والخيام والكهوف في خربة الحلاوة بمسافر يطا، وفتشوها، وروعوا الأطفال والأهالي".



ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (فلسطينية)، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 310 اعتداءات في الضفة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تخللها "اقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم وحرق ما مجموعه 1806 شجرة من ضمنها 1762 شجرة زيتون".



واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.



وبالتوازي مع الإبادة بغزة والتي خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما أسفر عن 832 شهيد ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.-(الأناضول)