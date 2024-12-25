تقارير: مفاوضات غزة لم تنهار ومحمد السنوار أكثر تشددا من أخيه

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر "مطلعة" على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في غزة، أن المحادثات "لم تنهار"، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، "أظهر مواقف أكثر تشدداً مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار".



وعاد الوفد الإسرائيلي، الثلاثاء، من قطر بعد أيام من الجمود في المفاوضات.

وأوضحت المصادر أن هذا الجمود "ناجم عن رفض حركة حماس تقديم قائمة بأسماء الأسرى، الأحياء والمتوفين، الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".



وأشارت إلى أن حماس "تتجاهل ضغوط الوسطاء، حيث أظهر محمد السنوار، مواقف أكثر تشدداً مقارنة بشقيقه يحيى".



ومع ذلك، أكدت الجهات الإسرائيلية أنه في حال حدوث تقدم في المحادثات، فإنه "يمكن إرسال الوفد مجدداً".



"اتجاه إيجابي" وخلافات.. "مراحل حاسمة" في مفاوضات هدنة غزة



قال مسؤول إسرائيلي، إن المفاوضات الجارية بشأن صفقة الهدنة مع حماس "وصلت إلى مراحل حاسمة"، مشيراً إلى أن "الاتجاه إيجابي"، لكن "كل شيء قد يتغير".



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أعلن، الثلاثاء، أن الوفد عاد إلى البلاد لإجراء "مشاورات داخلية"، بعد أسبوع مكثف من المفاوضات.



في الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات "تواجه صعوبات جوهرية تتعلق بصياغة آلية تنفيذ صفقة التبادل، في ظل رفض حماس تقديم القوائم المطلوبة، لكن الوسطاء يسعون إلى مواصلة الحوار بين الطرفين".



ووفقاً لمسودة الاتفاق قيد النقاش، يُفترض أن تقدم حماس قائمة كاملة بأسماء المحتجزين لديها – أحياء وموتى – ليتم الإفراج عنهم بعد 7 أيام من وقف إطلاق النار، وبعد إطلاق سراح جميع النساء الأسيرات.



ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون "بخيبة أمل" من سلوك زعيم حماس في غزة، محمد السنوار، الذي لم يقدم قائمة الرهائن الذين سيتم تسليمهم إلى إسرائيل في المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة.



وذكرت القناة أن "المفاوضات عالقة بنفس المكان".



مسؤول أميركي سابق: دخول المساعدات إلى غزة يواجه "تحديات كبيرة"

قال مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، ميك ميلروي، الثلاثاء، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ يواجه "تحديات كبيرة" بسبب تهالك البنى التحتية والنزاع مستمر.



وجرت، الأسبوع الماضي، مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية، أعلنت بعدها حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أن التوصل لاتفاق "بات قريبا".



كما أعلن نتانياهو، الإثنين، أنه تم إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات التي تهدف إلى الإفراج عن الرهائن في غزة، بعد أكثر من 14 شهرا من الحرب مع حماس.-(الحرة)