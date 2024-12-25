تقارير: مفاوضات غزة لم تنهار ومحمد السنوار أكثر تشددا من أخيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر "مطلعة" على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في غزة، أن المحادثات "لم تنهار"، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن رئيس حركة حماس في غزة، محمد السنوار، "أظهر مواقف أكثر تشدداً مقارنة بشقيقه الراحل يحيى السنوار".
وعاد الوفد الإسرائيلي، الثلاثاء، من قطر بعد أيام من الجمود في المفاوضات.
وأوضحت المصادر أن هذا الجمود "ناجم عن رفض حركة حماس تقديم قائمة بأسماء الأسرى، الأحياء والمتوفين، الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".
وأشارت إلى أن حماس "تتجاهل ضغوط الوسطاء، حيث أظهر محمد السنوار، مواقف أكثر تشدداً مقارنة بشقيقه يحيى".
ومع ذلك، أكدت الجهات الإسرائيلية أنه في حال حدوث تقدم في المحادثات، فإنه "يمكن إرسال الوفد مجدداً".
"اتجاه إيجابي" وخلافات.. "مراحل حاسمة" في مفاوضات هدنة غزة
قال مسؤول إسرائيلي، إن المفاوضات الجارية بشأن صفقة الهدنة مع حماس "وصلت إلى مراحل حاسمة"، مشيراً إلى أن "الاتجاه إيجابي"، لكن "كل شيء قد يتغير".
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أعلن، الثلاثاء، أن الوفد عاد إلى البلاد لإجراء "مشاورات داخلية"، بعد أسبوع مكثف من المفاوضات.
في الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المفاوضات "تواجه صعوبات جوهرية تتعلق بصياغة آلية تنفيذ صفقة التبادل، في ظل رفض حماس تقديم القوائم المطلوبة، لكن الوسطاء يسعون إلى مواصلة الحوار بين الطرفين".
ووفقاً لمسودة الاتفاق قيد النقاش، يُفترض أن تقدم حماس قائمة كاملة بأسماء المحتجزين لديها – أحياء وموتى – ليتم الإفراج عنهم بعد 7 أيام من وقف إطلاق النار، وبعد إطلاق سراح جميع النساء الأسيرات.
ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون "بخيبة أمل" من سلوك زعيم حماس في غزة، محمد السنوار، الذي لم يقدم قائمة الرهائن الذين سيتم تسليمهم إلى إسرائيل في المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة.
وذكرت القناة أن "المفاوضات عالقة بنفس المكان".
مسؤول أميركي سابق: دخول المساعدات إلى غزة يواجه "تحديات كبيرة"
قال مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، ميك ميلروي، الثلاثاء، إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ يواجه "تحديات كبيرة" بسبب تهالك البنى التحتية والنزاع مستمر.
وجرت، الأسبوع الماضي، مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية، أعلنت بعدها حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أن التوصل لاتفاق "بات قريبا".
كما أعلن نتانياهو، الإثنين، أنه تم إحراز "بعض التقدم" في المفاوضات التي تهدف إلى الإفراج عن الرهائن في غزة، بعد أكثر من 14 شهرا من الحرب مع حماس.-(الحرة)
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