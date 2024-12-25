الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية الذي يتألف من 14 طابقًا، منها 4 طوابق مواقف للسيارات وغرف خدمات وارشيف، حيث سيتم الاستلام من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية قريبًا.



وأوضح الناطق الإعلامي بالوزارة عمر محارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المساحة الكلية للمجمع بلغت حوالي 102 ألف متر مربع على أرض مساحتها 15,25 دونم.



وقال المحارمة، إن المشروع يتكون من 3 مباني (A B C) وقد تم تخصيص كامل مبنى C مع جزء من مبنى B لوزارة المالية وتخصيص المبنى A وجزء من مبنى B لدائرة ضريبة والمبيعات بالإضافة إلى الأعمال الخارجية.



وأضاف، أن تصاميم البناء اعتمدت تصاميم عصرية حضرية مميزة ركزت على عامل الجمالية، مراعيةً القرب المكاني على كافة الدوائر والوزارات الحكومية وذلك بما يلبي وسائل الراحة للمراجعين، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات، نظرًا لقرب المجمع من أحد أهم التقاطعات في العاصمة وسهولة الوصول وتوفر خطوط النقل العام بأكثر من اتجاه.



ويحتوي المشروع بحسب المحارمة، على مسرح يتسع إلى 300 شخص، وقاعات اجتماعات ومحاضرات وتدريب ومراجعين، وطوابق التسوية تتسع إلى 600 موقف سيارة بالإضافة إلى غرف ملفات وغرف خدمية.



وبين، أنه تم تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية بحيث تلبي جميع المواصفات العالمية الحديثة من المتطلبات البيئية، وتوفر الطاقة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أنه تم استخدام أحدث التقنيات الأوروبية لتحقق التحكم والتشغيل والمرافق من خلال غرفة مركزية مع إمكانية عمل المراقبة عن بعد، إضافة إلى تركيب 15 نظام كهربائي و 10 أنظمة ميكانيكية.-(بترا)