الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية الذي يتألف من 14 طابقًا، منها 4 طوابق مواقف للسيارات وغرف خدمات وارشيف، حيث سيتم الاستلام من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية قريبًا.
وأوضح الناطق الإعلامي بالوزارة عمر محارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان المساحة الكلية للمجمع بلغت حوالي 102 ألف متر مربع على أرض مساحتها 15,25 دونم.
وقال المحارمة، إن المشروع يتكون من 3 مباني (A B C) وقد تم تخصيص كامل مبنى C مع جزء من مبنى B لوزارة المالية وتخصيص المبنى A وجزء من مبنى B لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة إلى الأعمال الخارجية.
وأضاف، أن تصاميم البناء اعتمدت تصاميم عصرية حضرية مميزة ركزت على عامل الجمالية، مراعيةً القرب المكاني على كافة الدوائر والوزارات الحكومية وذلك بما يلبي وسائل الراحة للمراجعين، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات، نظرًا لقرب المجمع من أحد أهم التقاطعات في العاصمة وسهولة الوصول وتوفر خطوط النقل العام بأكثر من اتجاه.
ويحتوي المشروع بحسب المحارمة، على مسرح يتسع إلى 300 شخص، وقاعات اجتماعات ومحاضرات وتدريب ومراجعين، وطوابق التسوية تتسع إلى 600 موقف سيارة بالإضافة إلى غرف ملفات وغرف خدمية.
وبين، أنه تم تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية بحيث تلبي جميع المواصفات العالمية الحديثة من المتطلبات البيئية، وتوفر الطاقة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أنه تم استخدام أحدث التقنيات الأوروبية لتحقق التحكم والتشغيل والمرافق من خلال غرفة مركزية مع إمكانية عمل المراقبة عن بعد، إضافة إلى تركيب 15 نظام كهربائي و 10 أنظمة ميكانيكية.-(بترا)
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