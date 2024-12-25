مندوبا عن الملك السفير البدور يحضر قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في بيت لحم

مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين عصام البدور، مساء أمس الثلاثاء، قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا، الواقعة داخل ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بحضور عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة الرئاسية العليا للكنائس في فلسطين رمزي خوري.



ونقل السفير البدور تحيات وتهاني جلالة الملك والشعب الأردني إلى جميع مسيحيي فلسطين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يسود الأمن والاستقرار والسلام مدينة السلام وكافة الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل ما يواجهونه من ظلم وعدوان إسرائيلي.



وأكد حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك، على مشاركة المسيحيين في هذا الاحتفال المجيد، رغم الحرب الإسرائيلية على غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس وبيت لحم.



ووصل موكب بطريرك القدس للاتين، البطريرك بيير باتيستا بتسابالا، إلى بيت لحم قادمًا من القدس المحتلة وفقًا للوضع القائم.



وقال البطريرك بتسابالا في كلمة عيد الميلاد المجيد خلال قداس منتصف الليل بكنيسة القيامة: إن هذا العام يحمل رسالة محبة وسلام في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إنهاء الحروب وإحلال العدل والكرامة الإنسانية. إذ إنه للسنة الثانية على التوالي، تمر مدينة بيت لحم بميلاد حزين؛ إذ المحلات التجارية مغلقة والمدينة في حالة حزن بسبب إجراءات الاحتلال.



وأشار إلى أنه زار غزة أمس، وشاهد الدمار الكبير ولكن في الوقت ذاته، لاحظ إرادة الشعب الفلسطيني القوية هناك، الذين لن يستسلموا لكل الدمار والخراب.



وأكد البطريرك بتسابالا أنه لا يوجد أمام شعب فلسطين سوى الإيمان والأمل بغدٍ أفضل، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني ينتمي إلى النور، وليس إلى الظلام.



وأعرب عن شكره لجهود الأردن المستمرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أهلنا في قطاع غزة، حيث تعكس تلك الجهود التزام المملكة الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وهذا يؤكد عزم الأردن على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة التحديات .-(بترا- محمود الفروخ)