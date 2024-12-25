مندوبا عن الملك السفير البدور يحضر قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في بيت لحم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضر سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين عصام البدور، مساء أمس الثلاثاء، قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا، الواقعة داخل ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بحضور ممثل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة الرئاسية العليا للكنائس في فلسطين رمزي خوري.
ونقل السفير البدور تحيات وتهاني جلالة الملك والشعب الأردني إلى جميع مسيحيي فلسطين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يسود الأمن والاستقرار والسلام مدينة السلام وكافة الأراضي الفلسطينية، لا سيما في ظل ما يواجهونه من ظلم وعدوان إسرائيلي.
وأكد حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك، على مشاركة المسيحيين في هذا الاحتفال المجيد، رغم الحرب الإسرائيلية على غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس وبيت لحم.
ووصل موكب بطريرك القدس للاتين، البطريرك بيير باتيستا بتسابالا، إلى بيت لحم قادمًا من القدس المحتلة وفقًا للوضع القائم.
وقال البطريرك بتسابالا في كلمة عيد الميلاد المجيد خلال قداس منتصف الليل بكنيسة القيامة: إن هذا العام يحمل رسالة محبة وسلام في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إنهاء الحروب وإحلال العدل والكرامة الإنسانية. إذ إنه للسنة الثانية على التوالي، تمر مدينة بيت لحم بميلاد حزين؛ إذ المحلات التجارية مغلقة والمدينة في حالة حزن بسبب إجراءات الاحتلال.
وأشار إلى أنه زار غزة أمس، وشاهد الدمار الكبير ولكن في الوقت ذاته، لاحظ إرادة الشعب الفلسطيني القوية هناك، الذين لن يستسلموا لكل الدمار والخراب.
وأكد البطريرك بتسابالا أنه لا يوجد أمام شعب فلسطين سوى الإيمان والأمل بغدٍ أفضل، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني ينتمي إلى النور، وليس إلى الظلام.
وأعرب عن شكره لجهود الأردن المستمرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم أهلنا في قطاع غزة، حيث تعكس تلك الجهود التزام المملكة الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وهذا يؤكد عزم الأردن على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة التحديات .-(بترا- محمود الفروخ)
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