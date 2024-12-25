اليرموك تُطلق موقعًا إلكترونيا تجريبيًا لاستقطاب الطلبة الدوليين

في سياق الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، أطلقت اليرموك من خلال عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات، موقعا إلكترونيا تجريبيا "Study@YU "، لاستقطاب الطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بكليات وبرامج الجامعة الأكاديمية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية.



ويُوفر الموقع معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية وشروط القبول، والخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة الدوليين، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل والتقديم بطلبات الإلتحاق.



يذكر أن جامعة اليرموك، تضم ما يقارب 3500 طالبا دوليا من مختلف الجنسيات والدول حول العالم، تتولى الجامعة رعايتهم ومتابعة شؤونهم من خلال قسم رعاية شؤون الطلبة الدوليين في دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، الذي يسعى إلى توفير بيئة داعمة تُمكّن الطلبة الدوليين من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.