اليرموك تُطلق موقعًا إلكترونيا تجريبيًا لاستقطاب الطلبة الدوليين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في سياق الخطة الاستراتيجية لجامعة اليرموك، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، أطلقت جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات، موقعا إلكترونيا تجريبيا "Study@YU "، لاستقطاب الطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بكليات وبرامج الجامعة الأكاديمية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية.
ويُوفر الموقع معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية وشروط القبول، والخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة الدوليين، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل والتقديم بطلبات الإلتحاق.
يذكر أن جامعة اليرموك، تضم ما يقارب 3500 طالبا دوليا من مختلف الجنسيات والدول حول العالم، تتولى الجامعة رعايتهم ومتابعة شؤونهم من خلال قسم رعاية شؤون الطلبة الدوليين في دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، الذي يسعى إلى توفير بيئة داعمة تُمكّن الطلبة الدوليين من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.
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