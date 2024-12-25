Lambdatest تكشف عن تجربة Smartui من الجيل التالي للاختبار المرئي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت LambdaTest ، وهي منصة الاختبار الموحدة الرائدة القائمة على السحابة، عن التوافر العام لصفحة لقطة الشاشة SmartUI التي أعيد تصميمها. يعد هذا التحديث الجديد جاهزًا لتحويل سير عمل الاختبار المرئي، وتقديم تجربة سلسة وبديهية وقوية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المختبرين والمطورين في جميع أنحاء العالم.
تقدم واجهة SmartUI المعاد تصميمها تحسينات رائدة تعطي الأولوية لكفاءة المستخدم ودقته. من وظيفة التكبير والتصغير الجديدة لتفحص لقطات الشاشة بدقة إلى نظام تنقل مبسط يتميز بدرج جانبي للتصفح السريع، تم تصميم كل التفاصيل بعناية لتحسين الإنتاجية. ويوفر التصميم المحدث أيضًا تخطيطًا أنظف وأكثر اتساعًا، مما يضمن للمستخدمين القدرة على التركيز على ما يهمهم أكثر، وهي لقطات الشاشة الخاصة بهم.
تتيح عمليات سير العمل الأكثر ذكاءً الآن للمستخدمين تجميعًا بديهيًا للوظائف ذات الصلة، بينما يعمل التبديل السهل بين المتغيرات على تبسيط عملية مقارنة نتائج الاختبار. تعمل اختصارات لوحة المفاتيح المحدثة وعناصر التحكم التفاضلية ثنائية الجانب على تعزيز دقة الاختبار وسرعته بشكل أكبر، مما يجعل هذا الإصدار بمثابة تغيير جذري للاختبار المرئي.
قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest: "تنبع كل ميزة في صفحة SmartUI المعاد تصميمها من الاستماع إلى مستخدمينا وفهم التحديات التي يواجهونها في سيناريوهات الاختبار في العالم الحقيقي". "لقد تجاوزنا مجرد تحسين الوظائف، فقد ركزنا على صياغة تجربة تجعل الاختبار البصري أكثر كفاءة ومتعة".
تؤكد تحسينات واجهة المستخدم الذكية من LambdaTest التزامها بالابتكار المستمر وتقديم الأدوات التي تُمكِّن المختبرين والمطورين من تحقيق أفضل أعمالهم. مع هذا الإصدار الأخير، تضع LambdaTest معيارًا جديدًا في التميز في الاختبار البصري، مما يؤكد من جديد ريادتها في مشهد الاختبار الرقمي.
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حول LambdaTest
LambdaTest هي منصة ضمان جودة برمجيات ذكية ومتعددة القنوات تُمكِّن الشركات من تسريع وقت طرح المنتجات في السوق من خلال تأليف الاختبارات المستندة إلى السحابة وتنظيمها وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل.
HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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