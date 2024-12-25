Lambdatest تكشف عن تجربة Smartui من الجيل التالي للاختبار المرئي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت LambdaTest ، وهي منصة الاختبار الموحدة الرائدة القائمة على السحابة، عن التوافر العام لصفحة لقطة الشاشة SmartUI التي أعيد تصميمها. يعد هذا التحديث الجديد جاهزًا لتحويل سير عمل الاختبار المرئي، وتقديم تجربة سلسة وبديهية وقوية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المختبرين والمطورين في جميع أنحاء العالم.

تقدم واجهة SmartUI المعاد تصميمها تحسينات رائدة تعطي الأولوية لكفاءة المستخدم ودقته. من وظيفة التكبير والتصغير الجديدة لتفحص لقطات الشاشة بدقة إلى نظام تنقل مبسط يتميز بدرج جانبي للتصفح السريع، تم تصميم كل التفاصيل بعناية لتحسين الإنتاجية. ويوفر التصميم المحدث أيضًا تخطيطًا أنظف وأكثر اتساعًا، مما يضمن للمستخدمين القدرة على التركيز على ما يهمهم أكثر، وهي لقطات الشاشة الخاصة بهم.

تتيح عمليات سير العمل الأكثر ذكاءً الآن للمستخدمين تجميعًا بديهيًا للوظائف ذات الصلة، بينما يعمل التبديل السهل بين المتغيرات على تبسيط عملية مقارنة نتائج الاختبار. تعمل اختصارات لوحة المفاتيح المحدثة وعناصر التحكم التفاضلية ثنائية الجانب على تعزيز دقة الاختبار وسرعته بشكل أكبر، مما يجعل هذا الإصدار بمثابة تغيير جذري للاختبار المرئي.

قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest: "تنبع كل ميزة في صفحة SmartUI المعاد تصميمها من الاستماع إلى مستخدمينا وفهم التحديات التي يواجهونها في سيناريوهات الاختبار في العالم الحقيقي". "لقد تجاوزنا مجرد تحسين الوظائف، فقد ركزنا على صياغة تجربة تجعل الاختبار البصري أكثر كفاءة ومتعة".

تؤكد تحسينات واجهة المستخدم الذكية من LambdaTest التزامها بالابتكار المستمر وتقديم الأدوات التي تُمكِّن المختبرين والمطورين من تحقيق أفضل أعمالهم. مع هذا الإصدار الأخير، تضع LambdaTest معيارًا جديدًا في التميز في الاختبار البصري، مما يؤكد من جديد ريادتها في مشهد الاختبار الرقمي.

لمزيد من المعلومات حول SmartUI والميزات المحدثة، تفضل بزيارة

حول LambdaTest

LambdaTest هي منصة ضمان جودة برمجيات ذكية ومتعددة القنوات تُمكِّن الشركات من تسريع وقت طرح المنتجات في السوق من خلال تأليف الاختبارات المستندة إلى السحابة وتنظيمها وتنفيذها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. HyperExecute يساعد العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة،

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.